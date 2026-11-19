Appel à contributions

Séminaire « Paysages de l’humain »

Dans le cadre du programme Paysage(s) du CERCL.

Clermont-Ferrand

Responsables scientifiques : Clara Berdot (UPEC) & Paolo Dias Fernandes (UCA)

Dates : Janvier 2027 – Juin 2027.

Format : hybride (distanciel et présentiel).

Le paysage ne saurait être entendu comme la seule représentation d’une perception sensorielle. Il n’est pas tant une image du monde qu’une manière de l’éprouver, autrement dit une expérience dont le dispositif combine, dans l’espace et le temps, le regard, le corps, et le langage. Les travaux de l’écosémiotique, et notamment la théorie de Kalevi Kull[1], invitent à le penser comme une translation, un passage d’Umwelt (« monde propre » ou « monde vécu ») en Umwelt.

« [c]e qui se trouve hors de l’Umwelt peut être appelé la nature zéro. La nature zéro est la nature elle-même (par exemple, la nature sauvage absolue). La nature première est la nature que l’on voit, identifie, décrit et interprète. La nature seconde est la nature que l’on a matériellement interprétée, la nature matériellement traduite, c’est-à-dire la nature transformée, la nature produite. La nature tierce est la nature virtuelle, telle qu’elle existe dans l’art et la science.[2] »

Kull distingue ainsi quatre natures : la « nature zéro » (la nature « elle-même », située hors de tout Umwelt et donc jamais atteinte, comme un référent hypothétique) ; la « nature première », celle que l’on voit, identifie et interprète ; la « nature seconde », matériellement transformée par l’activité humaine ; enfin la « nature tierce », nature virtuelle telle qu’elle existe dans l’art et la science (comme la représentation d’une représentation). Entre ces pôles, le paysage se reconfigure au gré des milieux et des regards.

Cette reconfiguration est aussi temporelle : le paysage n’existe qu’à l’échelle d’une durée humaine, celle d’un regard ou d’une marche, alors que les sciences de la matière le révèlent pris dans des temps géologiques, biologiques ou physiques qui excèdent toute perception individuelle. Penser le(s) paysage(s) de l’humain, c’est donc aussi interroger cet écart entre le temps vécu et le temps de la matière.

Pour autant, considérer le paysage hors de sa relation à l’humain reviendrait dès lors à admettre qu’une « nature zéro » pourrait être saisie indépendamment de la sensibilité de l’être qui non seulement la perçoit, mais l’éprouve. La preuve et l’épreuve, toutes deux issues du latin probare (« mettre à l’essai », « reconnaître pour bon »), relèvent d’un même geste : on ne prouve qu’en éprouvant. Ce rapprochement, appliqué au paysage, signifie que son existence ne s’atteste qu’à travers ce que le sujet traverse au contact du milieu (la preuve du paysage étant l’épreuve qu’on en fait). Preuve et épreuvedésigneraient ainsi un même état relationnel entre l’environnement et le sujet. C’est ce que suggère Augustin Berque dans ses Cinq propositions pour une théorie du paysage : « […] le paysage ne réside ni seulement dans l’objet, ni seulement dans le sujet, mais dans l’interaction complexe de ces deux termes[3]. » Parler de paysage de l’humain n’engage pas, en ce sens, à revenir à une vision anthropocentrée. Les approches écopoétiques et zoopoétiques ont fait du décentrement du regard leur horizon ; en dialogue avec ces dernières, nous proposons de resituer l’expérience paysagère au cœur même de la relation qui la permet.

Si le paysage s’éprouve davantage qu’il ne se perçoit, en produire une connaissance doit relever de l’épreuve. C’est pourquoi le séminaire accorde une place centrale à la recherche-création. Celle-ci ne saurait être considérée comme une illustration des savoirs théoriques : elle constitue ici une méthode de connaissance autonome. Écrire le paysage, le photographier, le peindre, c’est d’abord le parcourir et ainsi engager le corps sensible dans la relation même que nous cherchons à penser. La recherche-création permet de rendre compte de cette relation sensible en son sein. Elle est aussi le lieu où les tensions du paysage peuvent se déployer sans résoudre leurs paradoxes : entre représentation et habitat, entre fiction et environnement, entre la possibilité et l’impossibilité de dire.

Le séminaire entend ainsi croiser les approches sensibles et scientifiques afin de penser le paysage comme un point flottant sur l’axe qui relie l’humain à la nature. En effet, tantôt perçu, tantôt transformé ou représenté, il glisse de la nature première à la nature tierce, sans jamais se fixer dans l’un de ces états ni rejoindre la nature zéro. C’est ce déplacement constant, et la part qu’y prend le sujet, que les contributions sont invitées à explorer. Les propositions issues de pratiques créatives sont particulièrement encouragées : lectures et conférences-performances, présentations de processus de création, dialogues entre chercheurs et artistes, ou encore communications associant analyse critique et pratique artistique. Elles pourront dialoguer avec des approches relevant de l’histoire et de la théorie littéraires du paysage, de la littérature comparée, des rapports entre littérature, peinture et photographie, des sciences du vivant et de la matière (en particulier la physique et la question du temps).

Les propositions pourront s’inscrire dans les axes suivants qui ne sauraient être exhaustifs :

- Parcourir et marcher dans le paysage.

- Dire l’indicible, dire son absence.

- Paysage et temporalités.

- Paysage et multimédia, paysages artificiels.

- Paysage mémoriel / paysage amnésique.

La publication des actes, enrichie d’un appel à contributions complémentaire, est envisagée dans un hors-série de la revue Europhonie(s).

Les propositions de contribution, d’une longueur maximale de 300 mots et accompagnées d’une brève biobibliographie, seront transmises avant le 10 janvier 2027 aux adresses suivantes : clara.berdot@gmail.com et paolo.diasfernandes@gmail.com.

Le calendrier détaillé sera présenté après la clôture de l’appel, les séances auront lieu une fois par mois à partir du mois de janvier 2027 et jusqu’au mois de juin 2027.





[1] Kalevi Kull, « Semiotic ecology: different natures in the semiosphere », Sign Systems Studies, vol. 26, 1998, p. 344-371. DOI : 10.12697/SSS.1998.26.15.

[2] Ibid. p.355.

[3] Augustin Berque, Cinq propositions pour une théorie du paysage. Seyssel, Champ Vallon, coll. « Pays / Paysages », 1994, p.5.