Pourquoi tenir un journal intime ? Traverser les jours ne suffirait-il pas ?

Les destins et les écritures des huit diaristes de ce livre ne se ressemblent pas, ils ont écrit entre 1906 et 2023, de la Savoie à l’Angleterre, et de Marseille à l’Espagne. Pourtant, ce sont les mêmes obsessions qui affleurent : gagner sa liberté, habiter l’amitié avec passion, s’abandonner aux crises existentielles, naviguer dans les océans nouveaux de l’amour et du sexe. Tous partagent une certitude viscérale : vivre et écrire forment un seul et même mouvement.



Interdit de lire ! mêle les voix exaltées, drôles, mélancoliques d’adeptes du journal intime âgés de 14 à 23 ans, l’enquête d’une jeune femme sur leurs traces, les réflexions d’écrivains, Marie Darrieussecq, Arthur Dreyfus, Susie Morgenstern, sur cet objet fascinant, et l’engagement des passionnés de l’APA qui archivent et militent pour l’écriture autobiographique.

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