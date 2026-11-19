Encre claire, n° 1 (hiver 2025-2026) : « Le corps »

Revue culturelle, littéraire et philosophique — ISSN 2981-2836

Présentation

Qu’est-ce que le corps ? Une réalité biologique, une présence sensible, une construction culturelle, un objet de désir, une mémoire vivante ? Comment le corps devient-il le lieu où se rencontrent l’intime et le collectif, la matière et la pensée, l’expérience individuelle et les représentations sociales ?

Pour son premier numéro, intitulé « Le corps », la revue Encre claire propose une exploration littéraire, philosophique, artistique et scientifique de cette réalité à la fois familière et mystérieuse.

À travers des créations inédites, des études littéraires, des essais philosophiques et des analyses culturelles, les auteurs interrogent les multiples façons dont nous habitons, éprouvons, représentons et pensons notre corps.

La littérature constitue l’un des fils conducteurs de ce numéro.

Yves Caron, dans « Symptômes du corps et tortures de l’âme : les souffrances du personnage aurevillien », explore l’œuvre de Barbey d’Aurevilly, où les manifestations physiques deviennent les signes visibles des tourments intérieurs. Le corps apparaît ainsi comme un véritable langage littéraire, révélateur des passions, des conflits moraux et des souffrances de l’âme.

Cécile Cluzeau, avec « Que la fantasy prenne corps ! », s’intéresse à la façon dont la littérature de l’imaginaire donne naissance à des univers et à des êtres dont l’existence se construit dans et par le récit.

La rubrique « Inédits » rassemble plusieurs créations originales. Anne Lorient livre un texte personnel et saisissant sur l’expérience corporelle et la mémoire traumatique. Xuân-Thu Le explore, dans « Sauce piquante », la danse comme langage du désir, de la rencontre et de la liberté. Évelyne Ballanfat imagine, dans « Toi et moi, dialogue à brûle-pourpoint », un échange entre l’individu et son propre corps. Les textes d’Anne-Marie Olive-Passaret et les poèmes de Jean Meilhot prolongent cette exploration des dimensions sensibles, symboliques et intimes de l’existence corporelle.

Les arts constituent un deuxième axe majeur de réflexion.

Martine Bodin analyse les transformations de la représentation du corps dans la danse à travers Le Sacre du printemps, œuvre marquant une rupture esthétique avec les traditions chorégraphiques classiques.

Les approches philosophiques et anthropologiques enrichissent cette réflexion.

Dans « Les corps du yoga », Marc Ballanfat examine les conceptions corporelles de la tradition indienne et montre comment les pratiques yogiques conduisent à penser une pluralité de corps, matériels, énergétiques et mentaux. Son article « L’archéologie de l’avatar » poursuit cette réflexion en étudiant la notion d’incarnation dans les traditions religieuses de l’Inde.

Bernard Andrieu, dans « La connaissance corporelle : S’éveiller par le dessin de conscience », interroge les relations entre le corps vivant, le corps vécu et la conscience de soi.

Pascal Clesse examine les tensions entre l’expérience corporelle réelle et les idéaux contemporains de beauté, de performance et de perfection physique.

D’autres contributions abordent la place du corps dans l’histoire, la religion chrétienne, les mathématiques, la médecine ou les pratiques sociales.

Cette diversité des perspectives répond à une même interrogation fondamentale : le corps est-il seulement ce que nous possédons, ou constitue-t-il la dimension première de ce que nous sommes ?

En réunissant littérature, création poétique, philosophie et sciences humaines, Encre claire invite à dépasser les frontières disciplinaires pour penser le corps dans toute sa complexité.

Sommaire

Éditorial

« Le corps, cet inconnu » — Évelyne Ballanfat

Article de fond

« Les corps du yoga » — Marc Ballanfat

Dialogue culturel

« L’archéologie de l’avatar » — Marc Ballanfat

Inédits

« Mon corps le 02/09/25 » — Anne Lorient

« Sauce piquante » — Xuân-Thu Le

« Toi et moi, dialogue à brûle-pourpoint » — Évelyne Ballanfat

« La plus sainte des reliques » — Anne-Marie Olive-Passaret

« Quand l’eau fait loupe » — Jean Meilhot

« Quand chasteté » — Jean Meilhot

Arts

« Le corps dans Le Sacre du printemps » — Martine Bodin

« Symptômes du corps et tortures de l’âme : les souffrances du personnage aurevillien » — Yves Caron

« Que la fantasy prenne corps ! » — Cécile Cluzeau

Spiritualité

« Vision du corps dans la religion chrétienne » — Frantz Joseph

Sciences

« Le corps et les mathématiques » — Jean-Pascal Duclos

« Le corps amputé » — Véronique Bizé

« Bistouri » — Jean Meilhot

Sciences humaines

« Comment vivre son corps aujourd’hui ? Entre réalité décevante et idéal tyrannique » — Pascal Clesse

« La connaissance corporelle : S’éveiller par le dessin de conscience » — Bernard Andrieu

« Comment les historiens se sont-ils emparés de la question du corps ? » — Éric Viguier

« Le maquillage, de l’arsenic à l’acide hyaluronique » — Catherine Weil

Autres rubriques

Le sens des mots

Bibliothèque — Bibliographie sélective

À propos d’Encre claire

Encre claire est une revue culturelle et intellectuelle indépendante, publiée par une association à but non lucratif.

Chaque numéro s’organise autour d’une grande thématique et réunit des contributions originales issues de la littérature, des arts, de la philosophie, des sciences et des sciences humaines.

La revue entend favoriser le dialogue entre les disciplines, la diversité des sensibilités et la circulation des idées, en associant réflexion exigeante et ouverture à un large public.

Informations éditoriales

Revue : Encre claire magazine

Numéro : 1 — « Le corps »

Parution : hiver 2025-2026

Rédactrice en chef : Évelyne Ballanfat

Direction de publication : Évelyne et Marc Ballanfat

ISSN : 2981-2836

Langue : français

Supports : numérique et papier

Site officiel : https://encreclaire.fr

Contact : contact@encreclaire.fr

Le sommaire et les informations relatives à ce numéro sont disponibles sur le site de la revue.