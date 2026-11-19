Encre claire, n° 2 (printemps 2026) : « Les mondes perdus »

Revue culturelle et littéraire – ISSN 2981-2836

Présentation

Qu’est-ce qu’un monde perdu ? Une civilisation disparue, un territoire abandonné, une langue oubliée, un univers imaginaire ou encore un fragment de notre propre passé ? Et que reste-t-il de ces mondes lorsque le temps, l’histoire ou les transformations de nos sociétés semblent les avoir définitivement effacés ?

Avec son deuxième numéro, intitulé « Les mondes perdus », la revue Encre claire propose une exploration littéraire, philosophique et artistique de la mémoire, de la disparition et de la transmission.

Entre nostalgie et reconstruction, histoire et imaginaire, les contributions réunies interrogent notre rapport à ce qui n’est plus, mais continue de vivre dans les œuvres, les souvenirs et les représentations collectives.

L’entretien avec le philosophe Luc Brisson, intitulé « L’Atlantide : un mythe politique », constitue l’un des temps forts du numéro. À travers cette figure emblématique du monde englouti, il invite à réfléchir à la portée politique et philosophique des récits de civilisations disparues.

La création littéraire occupe une place importante dans cette livraison. Plusieurs textes inédits explorent les territoires de la mémoire et de l’imaginaire. Évelyne Ballanfat fait dialoguer Cassandre et Virginia Woolf dans leurs mondes lointains, tandis qu’Anne Lorient propose « Moi, la Française, et le téléphone bleu venu d’un autre monde ». Les textes de Xuân-Thu Le et de Jean Meilhot prolongent cette traversée des souvenirs, de l’enfance et des paysages intérieurs.

Les arts offrent d’autres perspectives sur la disparition et la persistance des mondes. Anne-Marie Olive-Passaret aborde le passage du plaisir à la mémoire à travers « La Maison penchée ». Cécile Cluzeau s’intéresse au « Monde perdu des Fremen », tandis que Jean-Pascal Duclos propose notamment une réflexion intitulée « Bérénice : la perte d’un monde ».

À ces approches littéraires et artistiques répondent des interrogations philosophiques, historiques et culturelles. La disparition des langues, la transformation du monde paysan, les représentations de l’école d’autrefois ou encore la difficulté pour les historiens de reconstituer le passé dessinent autant de formes de perte et de transmission.

La revue ouvre également la réflexion sur les enjeux contemporains de la conservation : patrimoine numérique, ingénierie génétique et devenir des traces laissées par les générations précédentes.

Peut-on véritablement retrouver un monde disparu ? Ou les mondes perdus n’existent-ils désormais qu’à travers les récits que nous en construisons ?

Au croisement de la création et de la réflexion, ce numéro interroge finalement la capacité de la littérature, des arts et de la pensée à préserver ce que l’histoire menace d’effacer, mais aussi à imaginer d’autres mondes possibles.

Sommaire

Éditorial

« Les mondes perdus » — Évelyne Ballanfat

Entretien

« L’Atlantide : un mythe politique » — Entretien avec Luc Brisson

Dialogue culturel

« Les langues perdues » — Marc Ballanfat

Inédits

« Moi, la Française, et le téléphone bleu venu d’un autre monde » — Anne Lorient

« Cassandre et Virginia Woolf dans leurs mondes lointains » — Évelyne Ballanfat

« Icebergs » — Xuân-Thu Le

« Grenier d’enfance » — Jean Meilhot

« Quand j’ai chéri les pierres » — Jean Meilhot

Arts

« La Maison penchée, du plaisir à la mémoire » — Anne-Marie Olive-Passaret

« Le monde perdu des Fremen » — Cécile Cluzeau

« Bérénice : la perte d’un monde » — Jean-Pascal Duclos

« Camille » — Jean-Pascal Duclos

Spiritualité

« Du Paradis perdu au Paradis retrouvé » — Frantz Joseph

Sciences

« Recréer des mondes perdus par l’ingénierie génétique » — Véronique Bizé

« Les mondes perdus et le patrimoine numérique » — Alexandrine Joly

Sciences humaines

« Le monde paysan comme monde perdu » — Martine Bodin

« Le monde paysan comme monde perdu » — Portfolio de Pascal Clesse

« Pays perdus » — Frantz Joseph

« L’école d’autrefois, un monde oublié ? » — Catherine Weil

« Au nord, c’étaient les corons… », ou comment ne pas perdre mon nord — Yves Caron

« Les historiens et la reconstitution du passé, une chimère ? » — Éric Viguier

Le sens des mots

« Vestige et nostalgie »

Bibliothèque

« Du Paradis perdu au Temps retrouvé »

Lu, vu, entendu…

« Bookstagram » — Joëlle Cohen

« Sur scène ; Expositions » — Jean-Pascal Duclos

À propos d’Encre claire

Encre claire est une revue culturelle et littéraire indépendante, publiée par une association à but non lucratif.

Construite autour de grandes thématiques, elle fait dialoguer la littérature, les arts, la philosophie, les sciences et les sciences humaines, en associant textes de création, entretiens, essais et contributions interdisciplinaires.

Son ambition est de favoriser la circulation des idées et de proposer un espace de réflexion accessible à un large public, sans renoncer à l’exigence intellectuelle et à la diversité des approches.

Informations éditoriales

Revue : Encre claire

Numéro : 2 — « Les mondes perdus »

Parution : printemps 2026

Direction de publication : Évelyne et Marc Ballanfat

ISSN : 2981-2836

Langue : français

Supports : numérique et papier

Site officiel : https://encreclaire.fr

Contact : contact@encreclaire.fr

Le sommaire et la présentation de ce numéro sont accessibles sur le site de la revue. La consultation intégrale des anciens numéros est réservée aux adhérents.