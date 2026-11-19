Encre claire, n° 3 (automne 2026) : « La nature »

Revue culturelle et littéraire – ISSN 2981-2836

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La revue Encre claire publie son troisième numéro, consacré à « La nature », une notion dont les significations et les représentations traversent depuis des siècles la littérature, la philosophie, les arts et les sciences humaines.

Qu’entendons-nous aujourd’hui par « nature » ? Existe-t-il encore un monde naturel indépendant de l’action humaine ? Comment la littérature et les arts expriment-ils notre relation au vivant, à ses transformations et à sa fragilité ?

Ce numéro explore ces interrogations en faisant dialoguer des approches littéraires, philosophiques, artistiques et scientifiques.

L’entretien avec le philosophe Dominique Bourg, consacré aux enjeux de la pensée écologique, constitue l’un des temps forts de cette livraison.

La littérature occupe une place importante dans le numéro, à travers des textes de création inédits, des poèmes, des réflexions sur les rapports entre écriture et paysage, ainsi qu’une rencontre imaginaire entre Olga Tokarczuk et Julia Colin. Un entretien avec l’écrivain Vincent Villeminot prolonge cette exploration des représentations de la forêt.

D’autres contributions interrogent la présence de la nature au théâtre, dans la peinture d’Henri Rousseau, dans les traditions culturelles ou encore dans la pensée contemporaine.

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À propos de la revue

Encre claire est une revue indépendante publiée par une association à but non lucratif. Chaque numéro est construit autour d’un thème fédérateur, abordé par des auteurs aux sensibilités et aux spécialités différentes.

La revue entend favoriser la circulation des idées, la création littéraire et le dialogue entre les disciplines.

Trois numéros ont paru :

N° 1 : « Le corps » — hiver 2025-2026

N° 2 : « Les mondes perdus » — printemps 2026

N° 3 : « La nature » — automne 2026

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Sommaire du numéro 3

Éditorial

« Mère nature : sommes-nous déjà tes orphelins ? » — Évelyne Ballanfat

Entretien

« Les enjeux de la pensée écologique » — Dominique Bourg

Dialogue culturel

« Les forêts sacrées du Bénin » — Brice Boussari

« Un mur d’eau : souvenir du Vietnam » — Xuân-Thu Le

« La face cachée de l’histoire des parcs américains » — Pascal Clesse

Inédits

« Présence virevoltante » — Anne Lorient

« J’ai deux jardins » — Évelyne Ballanfat

« L’eau dans le pré » (poème) — Jean Meilhot

Arts

« Un souper français au Louvre » — Anne-Marie Olive-Passaret

« La nature dans le décor de théâtre » — Catherine Weil

« Vers la forêt : entretien avec Vincent Villeminot » — Cécile Cluzeau

« Automne quand les fougères » — Jean Meilhot

« Passer la montagne : rencontre imaginaire entre Olga Tokarczuk et Julia Colin » — Cécile Cluzeau

« Programme irisé de la pluie » (poème) — Jean Meilhot

« Les jungles du peintre Henri Rousseau » — Jean-Pascal Duclos

« Monsieur Henri » (poème) — Jean-Pascal Duclos

Spiritualité et mythologie

« Des relations de l’homme avec la nature » — Frantz Joseph

« Jardinage et châtiment » (conte infernal) — Yves Caron

Sciences

« Des catastrophes “naturelles”, vraiment ? » — Véronique Bizé

Sciences humaines

« La nature existe-t-elle encore ? » — Éric Viguier

« La nature est morte » — Marc Ballanfat

« Pour ne pas en finir avec la nature » — Martine Bodin

Autres rubriques

Le sens des mots : « Science et conscience des écosystèmes »

Bibliothèque : « La nature : mort et résurrection ? »

Lu, vu, entendu : Bookstagram, Joëlle Cohen ; peintures de Loris Reignier

Informations sur la publication

Encre claire, n° 3, automne 2026

Direction de publication : Évelyne et Marc Ballanfat

ISSN : 2981-2836

Langue : français

Éditions numérique et papier

Le dernier numéro est intégralement accessible gratuitement en ligne.

Site de la revue : https://encreclaire.fr

Contact : contact@encreclaire.fr