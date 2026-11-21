Svetlana Alpers doit sa renommée internationale à ses livres sur Vermeer, Rembrandt, Velázquez et Rubens. Mais c’est au fil d’articles essentiels, publiés sur une durée de soixante ans et ici traduits pour la première fois, qu’elle a révolutionné sa discipline. Charlotte Guichard les a réunis dans un volume qui paraît aux éd. de l'EHESS, sous le titre L’art est-il histoire ? De Caravage à Shirley Jaffe, de Delft à Recife, de Brueghel à Judith Joy Ross, des Baoulés aux Toscans, l'ouvrage brosse large : la création artistique, ses lieux et ses moments y sont le miroir d’une histoire de l’art sans égale. "Face à une telle profusion d’objets et de cultures, face à l’effondrement des anciennes hiérarchies, comment justifier une activité qui consiste à regarder ? » C’est à cette question redoutable que Svetlana Alpers cherche à répondre.

(La raie, Jean Siméon Chardin, 1728, Musée du Louvre)