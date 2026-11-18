Texte présenté par Charlotte Guichard

et traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques Dalarun (Traduction inédite)

Svetlana Alpers doit sa renommée internationale à ses livres sur Vermeer, Rembrandt, Velázquez et Rubens. Mais c’est au fil d’articles essentiels, publiés sur une durée de soixante ans et ici traduits pour la première fois, qu’elle a révolutionné sa discipline. De Caravage à Shirley Jaffe, de Delft à Recife, de Brueghel à Judith Joy Ross, des Baoulés aux Toscans, L’art est-il histoire ? brosse large : la création artistique, ses lieux et ses moments y sont le miroir d’une histoire de l’art sans égale.

« Face à une telle profusion d’objets et de cultures, face à l’effondrement des anciennes hiérarchies, comment justifier une activité qui consiste à regarder ? » C’est à cette question redoutable que Svetlana Alpers cherche à répondre, en son style.

704 pages de texte accompagnées de 64 pages d’illustrations en couleur.