Appel à communication pour le colloque junior : « Interroger les espaces germanophones au prisme des Sound Studies : enjeux sociaux, culturels, politiques et mémoriels » - 27 et 28 mai 2027, Université de Strasbourg.

Argumentaire

Des premières technologies d’enregistrement sonore de la fin du XIXᵉ siècle à l’essor des médias numériques au tournant des années 2000, les évolutions technologiques ont participé à reconfigurer nos pratiques sonores et nos modes d’écoute. En dissociant le son de sa production immédiate et en rendant possible sa reproduction, sa circulation et son archivage, elles ont permis de s’affranchir des contraintes spatiales et temporelles liées à son émission. Ces nouvelles possibilités techniques ont également contribué à élargir l’étude du sonore au-delà du domaine musical : aux pratiques artistiques se sont ajoutées des approches scientifiques et discursives portant sur différents phénomènes acoustiques (voix, bruits ou encore environnements sonores) envisagés dans leurs dimensions culturelles, sociales, politiques et historiques.

Ces évolutions ont ainsi ouvert la voie à ce que l’on qualifie communément de Sonic Turn (ou tournant acoustique), qui suscite à partir de la fin des années 1990 un intérêt grandissant des sciences humaines pour le son en tant qu’objet d’étude. Ce déplacement de perspective a également conduit les chercheur·ses à accorder une attention accrue aux dimensions spatiales, sensibles et matérielles du sonore, ainsi qu’aux pratiques d’écoute dans leur inscription historique et sociale. C’est dans ce contexte que se sont développées les Sound Studies, un champ de recherche interdisciplinaire qui appréhende le son non comme un simple phénomène physique, mais comme une réalité indissociable des pratiques d’écoute, des expériences perceptives et des processus de production de sens. Comme le souligne Jonathan Sterne, dont l’ouvrage de référence The Sound Studies Reader a largement contribué à poser les bases d’une définition de ce champ d’étude, les Sound Studies invitent à renouveler les questionnements des sciences humaines en prenant le sonore comme point d’entrée pour analyser les phénomènes culturels, sociaux, économiques et politiques. Loin de constituer un simple changement d’objet d’étude, cette approche permet ainsi de porter un regard renouvelé sur des thématiques de recherche déjà constituées en faisant du son un véritable outil d’analyse.

Les Sound Studies nourrissent aujourd’hui des travaux dans de nombreux domaines des sciences humaines et sociales, parmi lesquels figurent la musicologie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, les études théâtrales, cinématographiques et littéraires ou encore les Medienwissenschaften. Leurs apports aux études germaniques demeurent encore relativement peu explorés dans le contexte de la recherche française.

Ce colloque entend ainsi ouvrir un espace de dialogue interdisciplinaire autour de recherches mobilisant les Sound Studies pour étudier les phénomènes sonores, les pratiques d’écoute ou encore les cultures auditives dans des contextes sociaux et culturels germanophones. Une attention particulière sera portée aux enjeux épistémologiques et méthodologiques de l’étude du son, à l’histoire des cultures auditives, ainsi qu’aux dimensions politiques du sonore, notamment dans leurs articulations avec les cultures de la mémoire, les processus de patrimonialisation et de restitution des archives sonores. Les contributions pourront s’appuyer aussi bien sur des sources sonores (archives, enregistrements, etc.) que sur des sources textuelles ou iconographiques. Ainsi, le son pourra être appréhendé non seulement dans sa matérialité acoustique, mais aussi à travers les traces et les représentations qui en construisent une expérience imaginée, projetée ou suggérée.

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs de ces axes :

Enjeux épistémologiques et méthodologiques du sonore

L’étude du son dans les espaces germanophones mobilise une grande diversité de sources : des sources sonores proprement dites, telles que des archives radiophoniques, des enregistrements musicaux, des témoignages oraux, des archives audiovisuelles, mais également des sources écrites ou iconographiques documentant les pratiques sonores, les dispositifs techniques, les spectacles vivants, les pièces radiophoniques (Hörspiele), les institutions musicales, les médias ou encore les politiques du sonore. À ces sources s’ajoutent les corpus constitués par les chercheur·ses dans le cadre d’enquêtes de terrain, d’entretiens ou de projets d’histoire orale. Leur hétérogénéité soulève des questions tant méthodologiques qu’épistémologiques : comment analyser ces différents types de sources et les articuler entre eux ? Quelles possibilités d’analyse offrent-ils et quelles limites présentent-ils pour l’étude du sonore ? Leur exploitation suppose de prendre en compte les contextes politiques, économiques, sociaux, culturels et médiatiques dans lesquels ces sources ont été produites, conservées et transmises, afin de saisir les conditions de leur élaboration, de leur circulation et de leurs usages.

Par ailleurs, il est également possible d’examiner les traditions disciplinaires et les contextes nationaux dans lesquels les Sound Studies se sont développées, ainsi que leurs effets sur l’évolution de ce champ de recherche. Alors que les premières recherches germanophones en Sound Studies se sont principalement développées dans le prolongement de la musicologie et des sciences de l’information et de la communication, les travaux anglophones ont notamment accordé une place importante à l’histoire des cultures auditives et des pratiques d’écoute, ainsi qu’au développement des technologies sonores. Ainsi, cet axe invite à réfléchir aux modalités de constitution, d’analyse et d’interprétation de corpus germanophones mobilisés pour étudier le sonore, ainsi qu’à la diversité des traditions scientifiques et des approches méthodologiques dans ce domaine de recherche. Une attention sera également portée aux enjeux éthiques et juridiques que soulèvent la production, l’enregistrement, la conservation et la diffusion des sources acoustiques.

Cultures auditives et politiques du sonore

L’étude du sonore dans les espaces germanophones invite à interroger les cultures auditives comme des pratiques historiquement situées, socialement construites et culturellement codifiées. Les transformations des techniques de production, d’enregistrement et de diffusion du son ont renouvelé les usages des médias sonores, les pratiques d’écoute et les expériences sensibles qui leur sont associées, tandis que les appropriations sociales de ces dispositifs ont, en retour, contribué à orienter leur évolution. Parce que la production comme la réception du sonore s’inscrivent dans des rapports de pouvoir, cet axe invite aussi à interroger ses dimensions politiques. Les contributions pourront ainsi porter sur l’évolution des cultures auditives, les usages des médias numériques, les appropriations et détournements des dispositifs sonores, les lieux et les sociabilités de l’écoute, les circulations transnationales du son, les transferts culturels, les normes esthétiques et les hiérarchies culturelles qui structurent les pratiques auditives, ou encore les dimensions sensibles, corporelles et émotionnelles de l’expérience sonore.

Mémoires, représentations et patrimoines sonores

Le son participe pleinement à la construction et à la transmission des mémoires collectives. Cet axe propose d’interroger les différentes formes de production et de représentation sonore du passé, qu’elles relèvent de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la radio, des Hörspiele, des podcasts ou d’autres formes de création sonore. Le son apparaît ainsi non seulement comme un témoignage de l’histoire, mais aussi comme un médium par lequel celle-ci est mise en récit et réappropriée. Les contributions pourront également s’intéresser aux usages mémoriels des archives sonores, aux pratiques de médiation culturelle, ainsi qu’aux dispositifs par lesquels les institutions patrimoniales, telles que les musées ou les mémoriaux, mobilisent le sonore pour transmettre l’histoire. Parce que ces pratiques participent aussi à la sélection, à la conservation et à la valorisation de certains héritages plutôt que d’autres, cet axe invite enfin à réfléchir aux enjeux politiques des patrimoines sonores. Les propositions pourront notamment explorer les rapports de pouvoir qui président à la production, à l’archivage, à la circulation et à la patrimonialisation des traces sonores : quelles voix sont enregistrées, conservées et transmises, lesquelles sont marginalisées ou réduites au silence, et selon quelles logiques institutionnelles, politiques ou sociales ? Une attention particulière pourra être portée aux mémoires des violences, des migrations et des conflits qui ont marqué l’histoire des espaces germanophones depuis le XIXe siècle (colonisation, camps de prisonniers de guerre, minorités linguistiques germanophones etc.).

En favorisant la rencontre entre jeunes chercheur·ses issue·s des études germaniques et d’autres disciplines des sciences humaines et sociales, ce colloque junior entend explorer différentes approches des Sound Studies appliquées aux espaces germanophones, mais aussi contribuer à faire émerger et à structurer un réseau de recherche autour de ces questions. Les propositions adoptant une perspective comparatiste avec d’autres espaces linguistiques sont également les bienvenues. Cette manifestation scientifique s’adresse aux doctorant·e·s et postdoctorant·e·s. Les interventions pourront se tenir en anglais, en allemand ou en français ; une maîtrise passive des trois langues est attendue.

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Modalités de contribution

Le colloque aura lieu les 27 et 28 mai 2027 à l’Université de Strasbourg. Les communications pourront être proposées en français, en allemand ou en anglais ; la connaissance au moins passive de ces trois langues est requise. Chaque communication durera une vingtaine de minutes et sera suivie d’une discussion (10 minutes). Une publication des actes du colloque est envisagée.

Les propositions d’intervention, au format Word ou PDF, comprendront :

Une brève bio-bibliographie avec nom et prénom, laboratoire de rattachement, adresse électronique institutionnelle

Une présentation d’environ 1500 à 2000 signes (espaces compris)

5 à 10 mots-clés

Le fichier de proposition, intitulé comme suit : VOTRENOMDEFAMILLE_sound2027.doc doit être envoyé avant le 18 janvier 2027 à : colloque.sound27@gmail.com

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Comité d'organisation

Camille AUBOIN – CEREG, Université Paris Nanterre & MGNE / UR 1341, Université de Strasbourg (FR)

Louise BONNIN-GUIET – ILLE / UR 4363, Université de Haute-Alsace & MGNE / UR 1341, Université de Strasbourg (FR)

Mèhèza KALIBANI – Conservateur à la Stiftung Historische Museen Hamburg (DE)

Anouk REHDER – MGNE / UR 1341, Université de Strasbourg (FR) & Doktoratsprogramm Literaturwissenschaft, Université de Bâle (CH)

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Comité scientifique