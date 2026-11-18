Table ronde

Léon‑Paul Fargue en toutes langues

L’aura internationale du Piéton de Paris

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Fargue et de la parution du n° 23 de la revue Ludions, consacré aux traductions et à la réception de l’œuvre du poète et chroniqueur de Paris, la Société des Lecteurs de Léon‑Paul Fargue organise une table ronde qui réunira des traductrices et traducteurs contemporains ainsi que des spécialistes de l’auteur.

Si le nom de Fargue est indissolublement amarré au destin de la Capitale, son œuvre n’en a pas moins navigué dès les années 1920 en différents lieux littéraires, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Russie, en Turquie, grâce aux poètes qui l’ont traduite, parmi lesquels Georges Séféris, Wallace Stevens, Vladimir Holan, Cemal Süreya…

René Daumal voyait en Fargue une sorte d’amiral aussi bonhomme qu’universel : l’œuvre a en effet accompli de beaux voyages et, à l’image de Paris, fluctuat nec mergitur, pour le plus grand bonheur de ses lecteurs.

Sous la présidence de Peter Thompson, poète, romancier, traducteur et professeur à Roger Williams University aux USA , la table ronde se tiendra à la

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

24 , rue Pavée 75004 Paris mardi 8 décembre 2026 de 18h à 21h

Une petite exposition présentera les traductions disponibles.

Le bulletin Ludions sera en vente sur place.

La table ronde sera suivie d’un apéritif convivial.

Entré libre

Uniquement sur réservation :

https://www.billetweb.fr/table-ronde-leon-paul-fargue

Renseignements sur la Société des Lecteurs de Léon‑Paul Fargue auprès de sa Présidente, Barbara Pascarel ludionette@gmail.com ou de son secrétaire Pierre Loubier loubier.up10@free.fr.