Collectif

Albert Béguin. Littérature et résistance

Sous la direction de Natacha Galpérine-Gillès de Pélichy

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 740, série « Études dix-neuviémistes » n° 75, 2026.

Cet ouvrage met en lumière l’étonnante actualité du témoignage d’Albert Béguin (1901-1957) qui fut non seulement l’un des plus fins critiques littéraires de son temps, mais également le directeur engagé jusqu’à sa mort de la revue Esprit.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406205883 - au prix de 73 euros