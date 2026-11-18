Augustin Voegele

Embrasser la poésie. André Gide devant l’insaisissable

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 40, 2026.

La poésie est un je-ne-sais-quoi. Mais, nous avertit Gide, elle habite, malgré tout, un art poétique analysable ; elle exprime (musicalement) des idées intelligibles ; elle est chose incarnée voire sensuelle ; et, lorsqu’on la lit, il est bon de tenter de la situer pour mieux en juger.

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