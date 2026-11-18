Sophie Cottin

Correspondance complète. Tome V. Du voyage en Italie à la légende (1806-1807)

Édition de Huguette Krief et Mathilde Chollet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 71, série « Le dix-huitième siècle » n° 15, 2026.

Parmi 266 missives du tome V (1806-1807), le lecteur découvrira d’étonnantes lettres d’Italie de Sophie Cottin inédites et la cabale des savants ourdie contre Azaïs, son prophète pyrénéen : une année bouleversée par son retour à la foi huguenote et son tragique décès, sources de légendes édifiantes.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406206897 - au prix de 109 euros