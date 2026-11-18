Cyrille Lhermelier

« Sans verte étoile au ciel ». Poétiques de Germain Nouveau (1872-1879)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 158, 2026.

Quelle œuvre le poète Germain Nouveau nous laisse-t-il ? Les Premiers vers, composés entre 1872 et 1879, dont les aspects formels et thématiques sont vus à la loupe dans cet ouvrage, illustrent fidèlement la profondeur de ses idées et la hardiesse de sa singularité esthétique.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406203018 - au prix de 99 euros