Cyrille Lhermelier, « Sans verte étoile au ciel ». Poétiques de Germain Nouveau (1872-1879)
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Cyrille Lhermelier
« Sans verte étoile au ciel ». Poétiques de Germain Nouveau (1872-1879)
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 158, 2026.
Quelle œuvre le poète Germain Nouveau nous laisse-t-il ? Les Premiers vers, composés entre 1872 et 1879, dont les aspects formels et thématiques sont vus à la loupe dans cet ouvrage, illustrent fidèlement la profondeur de ses idées et la hardiesse de sa singularité esthétique.
Consulter la table des matières...
Existe également en version reliée - EAN 9782406203018 - au prix de 99 euros