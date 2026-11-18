Couturière 2026 – 2, n° 4. Imaginaires tissés. Circulations et translations entre les arts et le textile

Sous la direction de Gaëlle Viémont et Isabelle Barbéris

Paris, Classiques Garnier, coll. « Couturière », n° 4, 2026.

Couturière a pour objectif la diffusion des savoirs et l'analyse des enjeux d’actualité dans le champ de l’esthétique, de la poétique et des arts (arts vivants, arts visuels, littérature, arts numériques, arts plastiques), en adoptant une approche interartistique et pluridisciplinaire.

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