Erckmann-Chatrian, l’écrivain bicéphale (La Revue des Lettres Modernes 2026 – 11 ; Minores XIX-XX)
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
La Revue des Lettres Modernes 2026 – 11. Erckmann-Chatrian, l’écrivain bicéphale
Sous la direction de Noëlle Benhamou
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Minores XIX-XX » n° 8, 2026.
Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.