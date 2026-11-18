La Revue des Lettres Modernes 2026 – 11. Erckmann-Chatrian, l’écrivain bicéphale

Sous la direction de Noëlle Benhamou

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Minores XIX-XX » n° 8, 2026.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

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