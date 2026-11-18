Groupe de lecture. Lire-travailler, Derrida (Jeunes chercheur·e·s) 2026-2027

Séminaire du LLCP 2026-2027

Groupe de lecture « Lire-travailler, Derrida »

Le groupe de lecture Lire-travailler, Derrida, créé en 2013, regroupe des doctorant(e)s et des docteur(e)s de différentes universités ainsi qu’un public non exclusivement universitaire. Les membres tournent au fil des années. Le groupe s’est réuni d’abord dans les locaux de l’ENS, puis de l’EHESS, avant d’être accueilli en 2020-2021 à Paris 8 par le LLCP.

Nous avons choisi cette année de travailler le séminaire Être témoin (1993-1994), deuxième volume de la série « Secret et témoignage ». Le séminaire « Lire-travailler, Derrida », ouvert à tou(te)s, est consacré au commentaire de chacune des séances du séminaire que les participant(e)s seront supposé(e)s avoir lues avant chaque séance.

Être témoin

Séminaire (1993-1994)

Dans le séminaire Être témoin, troisième volume de la série « Secret et témoignage », Derrida poursuit sa réflexion autour de ces deux notions, toujours à la lumière des « Questions de responsabilité », thématique qui donnera son titre à l’ensemble de séminaires qu’il dispensera entre 1991 et 2003 dans les salles de l’EHESS et de l’Université de Californie en parallèle. Pour cette troisième année, le fils conducteur de la réflexion porte sur l’Umheimlichkeit, concept dont Derrida suit la trace à l’appui de deux références majeures sur le sujet, Freud et Heidegger. En effet, d’après la lecture de Derrida, ce concept se trouve tant au cœur de l’analytique existentiale que de la psychanalyse.

Le point de départ de la réflexion de ce volume part de ce que Derrida nomme la fiction légale de la paternité, ainsi que des enjeux soulevés par le débat quant à la prise en considération de cette fiction en opposition au principe affirmant que la maternité serait, elle, naturelle en tant qu’elle repose sur la possibilité du témoignage sensible de la mère. La réflexion de Derrida est ici développée jusqu’à mettre en question la référence de Freud au patriarcat comme marque de progrès dans l’histoire de la civilisation.

Le fil conducteur de la recherche derridienne –que Derrida présente comme une enquête sur la « portée » et la « portance » du témoignage– est ensuite poursuivie dans la direction de l’analytique existentiale et ce développement se prolonge dans la plupart des séances du séminaire. À travers une lecture du corpus de Heidegger, Derrida explore l’hypothèse qui met l’accent sur la Bezeugung en tant que concept qui dénote une structure testimoniale coextensive à l’analytique existentiale d’Être et temps. Le philosophe intègre également dans sa réflexion des nombreuses références et passe par des détours aussi intéressants qu’inattendus, ce qui fait de ce séminaire une lecture incontournable dans la bibliothèque Derrida.

Séances (séminaire en présentiel + séances en ligne) : 1 jeudi sur 3, du 26 novembre 2026 au 22 avril 2027, de 18h00 à 20h00. Les séances auront lieu en salle A2 201 à la Maison de la recherche de l’Université de Paris 8 (à l’exception de celle du 26 novembre, laquelle aura lieu dans l’amphithéâtre MR002). Elles seront également accessibles en visioconférence et sont ouvertes aux étudiants de tous les niveaux sans inscription préalable. Pour recevoir le lien des séances, merci de contacter le comité d’organisation.

Programme:

26 novembre 2026

Première séance. Le 10 novembre 1993

10 décembre 2026

Deuxième séance. Le 24 novembre 1993

7 janvier 2027

Troisième séance. Le 1 décembre 1993

21 janvier 2027

Quatrième séance. Le 5 janvier 1994

4 février 2027

Cinquième séance. Le 12 janvier 1994

25 février 2027

Sixième séance. Le 26 janvier 1994

4 mars 2027

Septième séance. Le 2 février 1994

18 mars 2027

Huitième séance. Le 2 mars 1994

1 avril 2027

Neuvième séance. Le 9 mars 1994

22 avril 2027

Dixième séance. Juin 1994



Comité d'organisation 2026-2027

Ying Chen

Giustino De Michele

Marta Hernandez Alonso

Elias Jabre

Thibault Mercier

Alejandro Orozco Hidalgo

Behrang Pourhosseini

Groupe Lire-travailler, Derrida : lire.travailler.derrida@gmail.com

Vous pouvez suivre l’ensemble des activités de notre groupe à partir du lien suivant :



https://llcp.univ-paris8.fr/groupe-de-lecture-lire-travailler-derrida-2026-2027