Cette thèse propose une étude de l’iconographie des pendules, cartels et autres garde-temps français produits entre 1690 et 1850, en replaçant les figures et les sujets qui les ornent dans leur contexte artistique, culturel, économique et social.

Au-delà de l’analyse stylistique et technique de ces objets, la recherche s’attache à comprendre les circonstances de création des représentations, les raisons qui président au choix des sujets et les significations qui leur sont associées. Elle examine ainsi l’influence de la culture visuelle, des arts, de la littérature et du théâtre, mais aussi celle des événements politiques et des évolutions de la société, sur le renouvellement des thèmes iconographiques.

Une attention particulière est portée à la « fabrique de l’iconographie », depuis la conception des modèles jusqu’à leur diffusion. L’étude met en lumière le rôle des différents acteurs - horlogers, ornemanistes, bronziers, peintres, marchands-merciers et commanditaires - ainsi que les pratiques de reproduction et de commercialisation. Elle s’appuie notamment sur l’analyse inédite de trois recueils de près d’une centaine de dessins de pendules chacun, vraisemblablement constitués à des fins commerciales, qui apportent un éclairage sur la présentation et la circulation des modèles.

La recherche explore également plusieurs grandes familles iconographiques, notamment les allégories du temps et les représentations des figures du pouvoir. Elle interroge enfin la place des garde-temps dans l’espace domestique, leurs usages et les relations entre leurs formes, leurs sujets et les pièces auxquelles ils étaient destinés.

Fondée sur l’étude de sources variées et sur l’examen d’œuvres conservées dans les collections publiques et privées, cette recherche a permis de réunir un corpus de 1 803 pendules, dont 457 sont présentées dans un catalogue illustré. Elle se prolonge par la création de Les Garde-Temps, un répertoire numérique destiné à faciliter l’identification, la documentation et l’étude comparative des œuvres.

En considérant les garde-temps comme des objets porteurs de représentations et de significations, cette thèse entend contribuer à une meilleure compréhension de leur place dans la culture matérielle et visuelle française, de la fin du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle.

Jury :

Monsieur Patrick Michel, Professeur émérite en histoire de l’art moderne, Université de Lille - Directeur de thèse

Madame Catherine Cardinale, Professeure émérite en histoire de l'art moderne, Centre d’histoire « Espaces et Cultures » (CHEC), Université Clermont Auvergne

Madame Corine Maitte, Professeure des universités en histoire moderne, Université de Marne-la-Vallée

Madame Anne Perrin, Professeure des universités en histoire de l’art moderne, Université de Toulouse

Madame Sabine du Crest, Maîtresse de conférences, habilitée à diriger des recherches, Université Bordeaux Montaigne

Monsieur Marc Voisot, Expert en horlogerie française ancienne et en dorure du bronze d’ameublement

Soutenance prévue le vendredi 4 décembre 2026 à 14h.