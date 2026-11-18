Paul GAILLARDON - Préface

Articles

Christophe CHALAZON, Gilles FALQUET, Laurent MOCCOZET - Guet et échauguet : voyage sinueux dans le français de l’administration genevoise à l’époque de Calvin, entre ontologie numérique et lexicographie

Marthe PAQUANT - Guillaume Paradin, le vocabulaire des Chroniques de Savoye (1552, 1561)

Philippe SELOSSE - « Tout homme et femme » : réexamen de l’accord de proximité en français préclassique dans les syntagmes nominaux coordonnés à déterminant unique

Comptes rendus et notes de lecture

Édition de texte

Jean de Wapy, 2025, Les Remarques sur la langue francoise, Douglas A. Kibbee éd., Paris, Garnier. [Par Pierre Swiggers]

Ouvrages sur la langue

Emily Lombardero, 2024, La Langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante (1650-1700), Paris, Garnier. [Par Pierre Lyraud]

Émilie Picherot, 2023, La Langue arabe dans l’Europe humaniste 1500-1550, Paris, Garnier. [Par Martine Furno]

Norma Romanelli, 2024, Les grammaires de l’italien à l’usage des Français (1660-1900). « Pour entretenir noblesse », Paris, Champion. [Par Nathalie Fournier]

Index lexical