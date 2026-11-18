La périphérie de Paris, encore rurale en 1800, devient le théâtre des bouleversements de l’industrialisation du XIXe siècle. L’urbanisation et les migrations redéﬁnissent peu à peu le paysage, les villages se font villes. Ces transformations bousculent les schémas traditionnels d’existence et de reproduction sociale des populations paysannes déjà établies dans ces espaces. Comment les individus parviennent-ils à s’adapter ou, au contraire, à résister à ces changements ?

Qui sont ces « enracinés » ? À partir du cas d’Ivry, village limitrophe de Paris qui s’industrialise progressivement, Fabrice Boudjaaba s’intéresse aux destins de ces habitants implantés dans la commune depuis plusieurs générations. À travers une enquête quantitative et démographique, il met en lumière les stratégies développées par ces familles pour se maintenir face aux grandes mutations du siècle et dessine une autre histoire de la banlieue et de la mobilité sociale.

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On peut lire sur laviedesidees.fr un article de Paul Lecat sur cet ouvrage…