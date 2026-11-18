Fondée en 1995 par Claude Pichois, L’Année Baudelaire rend compte de la recherche baudelairienne et s’ouvre aux nouvelles générations de commentateurs de Baudelaire.

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Sommaire

Avant-propos de Jacques Dupont « Ce que j’ai écrit sur Goya est détestable », par Claire Chagniot

Marie Roget et Les Dandies de la littérature. Les déboires de Baudelaire à L’Opinion nationale, par Aurélia Cervoni

Vittorio Pica, [Sur Le Spleen de Paris], [septembre 1888] présenté, traduit et annoté par Alessio Baldini

Baudelaire, Arsène Houssaye et les « Petits poèmes en prose », par Michel Brix

Une mort héroïque et la culture du mime, par Jean-Michel Gouvard

« Le printemps adorable a perdu son odeur », ou la mort consentie, par Danielle Duga Baudelaire, Leopardi et le sujet poétique, par Silvia Giudice

Baudelaire et la famille de son avocat. Filiations et ascendances, par Raphaël Belaïche

Hugo dans l’anthologie des Poètes français. La notice de Baudelaire et le rôle d’Eugène Crépet, par Catherine Delons

Baudelaire, Hugo et la « statue de la Méditation », par Aurélia Cervoni

Léon Reynard, pasticheur de Baudelaire et bohème repenti, par Ali Kilic

Les souvenirs baudelairiens de la famille Ducessois, par André Guyaux

In memoriam Edward K. Kaplan, par Stamos Metzidakis

Notes de lecture, par Stéphane Guégan

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