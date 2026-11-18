La Revue d’Histoire du Théâtre propose pour le printemps 2028 un numéro consacré aux accessoires de théâtre, du XVe siècle à nos jours, continuant d’explorer une histoire matérielle et sensible du théâtre.

Mail de contact : societehistoiretheatre@gmail.com

Les propositions de contribution (environ une page) accompagnées d’une bio-biblio, sont à envoyer avant le 15 janvier 2027. Les articles acceptés seront à rendre avant le 15 juillet 2027.

Le comité est ouvert aux propositions d’articles (entre 15 000 et 40 000 signes), mais aussi d’entretiens ou de focus sur des documents et des archives. L’accessoire peut être observé et étudié de multiples manières – les formats sont libres.

Texte de l’appel

Une histoire matérielle du théâtre

Pour ce nouveau numéro de la Revue d’Histoire du Théâtre, nous proposons d’explorer le monde des accessoires en en dressant une archéologie, sans se limiter à une linéarité temporelle ou une approche dramaturgique déjà bien étudiée. Il s’agirait davantage d’en esquisser le paysage matériel et sensible, au sein duquel la fabrication, les savoir-faire, les astuces, les manipulations, en bref le rôle moteur de ces « objets du théâtre », puissent prendre place. L’accessoire, qui façonne autant qu’il est façonné, nous invite dès lors à une lecture à plusieurs échelles, qui se déploie dans ses multiples présences, usages et définitions.

L’accessoire au premier rang

Ici, l’accessoire ne sera pas interprété comme trivial ou secondaire, mais bien comme partie prenante de l’histoire du spectacle vivant, dans le sillage du material turn et des études récentes comme Le Magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, dirigé par Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (Fayard, 2020), le Petit musée d’histoire littéraire 1900-1950, dirigé par Nadja Cohen et Anne Reverseau (Les Impressions nouvelles, 2015) ou Écrire les choses. Littérature et culture matérielle, 1830-2020 dirigé par Marta Caraion, Sophie-Valentine Borloz et Judith Lyon-Caen (Champ Vallon, 2025). Enfin, en 2017, paraîtra un numéro de la revue Romantisme consacré aux objets du quotidien et à leurs usages dans les sphères du public et du privé[1].

Les études théâtrales ne sont pas en reste, citons notamment le numéro d’Agôn, Objets, publié (en ligne) en 2011[2] et qui demeure une référence essentielle. Année prolixe pour les objets de théâtre, 2011 est aussi la date de publication de l’ouvrage de Jean-Luc Mattéoli, L’Objet pauvre. Mémoire et quotidien sur les scènes françaises contemporaines aux Presses universitaires de Rennes[3]. L’année suivante, Florence Fix s’interroge sur le théâtre historique et ses objets[4], tandis que la Société des études romantiques et dix-neuvièmistes consacre dans son Magasin du XIXe siècle un dossier aux « Choses ».

Mentionnons, toujours dans la revue numérique Agôn, en 2019, le dossier Matières, coordonné par Emma Merabet, Anne-Sophie Noel et Julie Sermon[5] ; celles de Clémentine Cluzaud sur la matière, le non-vivant, les cintriers et cintrières[6], de Céline Hersant sur les théâtres de papier[7], de Fabien Cavaillé sur la pacotille du théâtre[8]. Auparavant, à la fin des années 1970, Hélène Catsiapis[9] et Anne Ubersfeld[10] s’étaient penchées sur la charge symbolique et sémiologique des objets dans la dramaturgie théâtrale, faisant écho aux réflexions de Jean Baudrillard sur les objets, ou de l’approche sémiologique de Roland Barthes[11]. À leur tour, Julia Gros de Gasquet et Julie Valero ont mis l’accent sur un type particulier d’objet de théâtre, à savoir l’objet technique[12].

Approche sensible et matérielle

Au cœur de ce projet éditorial, il y a donc à la fois la matière – par exemple le carton-pâte, le caoutchouc, le plastique (et son rejet peut-être aujourd’hui), le faux sang, les faux aliments, jusqu’à la matière à son tour dématérialisée, virtualisée ou simplement évoquée (l’accessoire fantôme) – et l’accessoire en tant qu’objet qui raconte à sa manière l’histoire du théâtre en opérant un décentrement du regard.

Les usages qui sont faits de l’accessoire, les manières dont il est manié, invitent en outre – dans le sillage du numéro 301 de la RHT Relire les traités techniques, coordonné par Pierre Causse, Sandrine Dubouilh et Aurélien Poidevin – à ne pas oublier les corps, les mains, les sens, les sensibilités : l’accessoire a une odeur, un bruit, une texture ; il glisse, il colle, il râpe, il irrite… Celles et ceux qui les imaginent, les fabriquent, mais aussi les achètent (et à qui, fripiers, brocanteurs…), les réparent, les bricolent, les recyclent, dans les ateliers et les manufactures, comme celles et ceux qui les manipulent en scène, ont toute leur place dans ces récits d’objets.

Les accessoires deviennent d’ailleurs parfois de véritables prolongements des corps des interprètes, jusqu’à se substituer à eux, comme le cas-limite des robots sur la scène contemporaine.

Les nouvelles technologies, avec la présence (ou pas) d’objets dans les projections qui accompagnent de nombreux spectacles de la scène actuelle, questionnent et inventent de nouvelles présences (im)matérielles qu’il serait également intéressant d’aborder dans ce numéro. Le micro, la caméra, le casque : tout un monde d’accessoires techniques occupe depuis une vingtaine d’années une place considérable sur les plateaux. Ici, très souvent, l’accessoire, fragment du réel autant que mise au jour de la fabrique du théâtre, se voit investi d’un rôle nouveau, qu’il soit technique ou qu’il traduise sur scène le temps et l’espace du travail (papier et crayon, outils, ordinateur), de la vie privée (nécessaire à coudre, bibelot, livre), de la fête (chandeliers, verres et bouteilles…), de la place publique (drapeaux, piques, armes), ou bien sûr du symbole.

Rôles et caractères de l’accessoire

De l’objet banal ou modeste, presque invisible depuis la salle, à l’objet célèbre (le crâne dans Hamlet, le poison de Ruy Blas, l’anneau chez Wagner), nous pourrons nous demander si l’objet peut être lui-même mortel, comique, tragique, subversif, révolutionnaire ou réactionnaire. En résumé, peut-on attribuer un caractère, une fonction dramaturgique ou un rôle aux accessoires de théâtre ?

Nous pourrons explorer leurs fonctions, et la place qu’ils occupent sur les plateaux, à travers les différentes périodes ou les différents genres, depuis la frénésie qu’ils provoquent chez les femmes et les hommes de théâtre du XIXe siècle, que ce soit dans le drame historique ou le théâtre naturaliste, à son rejet par les théoriciens et les artistes des révolutions scéniques du XXe siècle. De l’objet royal (la couronne, l’épée…) à l’objet pauvre et au déchet (tels la hotte et son contenu dans Le Chiffonnier de Paris de Félix Pyat), jonchant le sol, cassé, sale et parfois même odorant, mêlé à la poussière et à la boue, l’accessoire est bien un objet social et sensible à la fois. Enfin, les matières et les objets prélevés dans les chantiers de démolition (André Benedetto, Jean-Marie Serreau, Tadeusz Kantor…) ont déjà une longue histoire, qu’il serait intéressant ici d’invoquer.

Le caractère éphémère quand il est, à chaque représentation, détruit, cassé, avalé, aplati, jeté, etc. pourrait être interrogé, ou au contraire sa réitération au fil des spectacles et des époques. Les effets de mode comme les tables remplies de vaisselle et de nourriture, les fleurs, le sang par hectolitres… la récurrence de certains accessoires, qui peut aller jusqu’au cliché ou à la starification, pourrait être questionnée.

L’accessoire et ses récits insolites

L’accessoire appartient à tout cet imaginaire des coulisses et de l’envers de la scène. Il charrie une foule d’anecdotes pittoresques, un réservoir de récits et d’historiettes, à la dimension romanesque, chimérique. Une attention particulière pourrait donc être réservée à l’art du récit d’accessoire, à qui les dictionnaires et les revues consacrées aux coulisses, spécialement durant les années 1830-1930 offrent une place non négligeable. Des enquêtes ont à ce sujet été menées en histoire littéraire, sur la manière d’écrire les objets[13].

Qu’il soit pléthorique, naturaliste, foisonnant, ou au contraire rare, éthéré, virtuel, sophistiqué, quasiment invisible ou même totalement absent, la présence et les rôles dédiés à l’accessoire en scène participent de l’écriture d’une histoire du théâtre qui s’approche au plus près de l’expérience scénique.

Le métier d’accessoiriste

Le métier d’accessoiriste, les savoir-faire qu’il requiert, entre le bricolage et l’artisanat d’art, constituent un axe important de ce projet. L’accessoiriste est en effet à la fois serrurier, menuisier, peintre, sculpteur, bricoleur… il travaille toutes les matières et maîtrise l’électronique, il manipule l’illusion et le trucage. Il fréquente les brocantes et les antiquaires. On pourrait aussi évoquer le quotidien de l’accessoire, son entretien, son rangement, les conduites de scène pour les accessoiristes, et le magasin des accessoires, véritable caverne d’Ali Baba des théâtres.

Aujourd’hui, le métier d’accessoiriste n’est-il pas impacté, questionné, par le dérèglement climatique et les mutations profondes qui traversent les métiers du spectacle vivant, engagés dans la perspective de la transition écologique ? Les matières s’y trouvent en pleine transformation. Pensons à la mise en partage des décors et des accessoires au travers d’actions concrètes, de création de coopératives et de nouveaux réseaux de mutualisation entre les équipes artistiques, les institutions culturelles, les politiques publiques, les syndicats du spectacle vivant, public et privé…

De sa formation à sa place actuelle, souvent partagée entre les constructeurs-machinistes, les peintres-décorateurs et les scénographes, que devient l’accessoiriste ? Si le métier existe clairement au cinéma, qu’en est-il dans le spectacle vivant, en particulier dans une économie en crise ?

Devenir de l’accessoire

Enfin, une fois l’exploitation du spectacle terminée, les costumes remisés, les documents administratifs rangés dans les cartons, les articles de journaux classés dans des revues de presse en version papier ou numérique, qu’en est-il des accessoires ? Quelle politique de conservation dans les théâtres publics, pour les compagnies ou les structures à caractère privé ? Sont-ils présents sans que l’on le sache vraiment, comme des restes, ou des reliques, parfois passés inaperçus ou restés invisibles dans les collections ? Et du côté des bibliothèques patrimoniales, des archives nationales et des musées consacrés exclusivement ou en partie aux arts vivants, comme le Centre national du costume et de la scène à Moulins, quels sont les dispositifs de conservation et de valorisation des accessoires de théâtre mis en place ? Peut-on aussi témoigner de l’évolution de l’attention, voire d’une curiosité nouvelle, envers les accessoires et les objets scéniques ? Et cette attention, ce devenir patrimonial de l’accessoire peuvent-ils être éclairés par d’autres cas que celui de la France, par des pays ayant davantage une tradition et une pratique muséales du théâtre ?

Le numéro explorera une vaste typologie d’accessoires (Liste non limitative d’accessoires) :

Les table et ses ustensiles pour manger et boire, les plats, les bougies, les bureaux et les accessoires pour écrire

les accessoires éphémères et comestibles : viande, légumes, fruits, boissons…

les marchandises, les évocations de la marchandise, du magasin, de la consommation

les déchets, les détritus, les objets cassés, abîmés, salis

Les objets récurrents (objets vedettes)

La nature en accessoires : les fleurs, les plantes, les herbes, les arbres, le sable, la terre

Les armes (du poignard à la grenade ou à la kalachnikov)

Les feux d’artifice

Les néons, les accessoires lumineux (lampes, luminaires, ampoules…)

Les voitures, véhicules, cycles, patins à roulettes…

Les enceintes, instruments de musique, micros… accessoires qui diffusent du son

Les éléments techniques devenus accessoires (les coulisses de la technique en scène) : flight cases, consoles, projecteurs…

Etc.

Axes de réflexion proposés (liste non limitative)

. Évolution – hypothèse : inflation de l’accessoire avec le drame romantique ? La comédie bourgeoise ? La féerie ? chasse à l’accessoire avec le plateau nu ? L’espace vide ? le XIXe siècle, apogée de l’accessoire ? vers une essentialisation de l’accessoire ?

. Trucage, astuces, faux…

. L’accessoire en ses récits (anecdotes, traités, dictionnaires…)

. Les accessoires en vedette

. Les ratages d’accessoires

. Le mépris ou le rejet de l’accessoire

. La passion, la frénésie (marchande, notamment) de l’accessoire

. La fabrique, le maniement et les usages de l’accessoire

. L’accessoire éphémère, comestible

. Les accessoires numériques, virtuels, absents, fantomatiques

Les métiers et les devenirs de l’accessoire (vie et mort des accessoires)

. Le métier d’accessoiriste

. Le monde des ateliers, des manufactures, les dépôts, les bric-à-brac, le bazar des accessoires

. Les magasins, fripiers, brocanteurs… qui vendent de l’accessoire

. La conservation, ses différentes possibilités, les questions d’espace, de traitement…

. Le rebut, le recyclage

. La mutualisation, le partage

. Le catalogage, les inventaires, l’art du fichier partagé

. La patrimonialisation (BnF, Centre national du Costume et de la Scénographie, Comédie-Française Archives Nationales/Régionales/Départementales/Municipales, musées, collections privées…)

Pilotage du numéro par le comité de lecture de la RHT :

Pierre Causse, Fabien Cavaillé, Marion Chénetier-Alev, Léonor Delaunay, Clément Hervieu-Léger, Joël Huthwohl, Isabelle Moindrot, Frédérique Plain, Martial Poirson, Agathe Sanjuan, Jean-Claude Yon

Modalités de communication

L’appel à contributions est ouvert aux chercheuses et chercheurs, doctorantes et doctorants, docteures et docteurs, aux artistes, praticiennes et praticiens, professionnelles et professionnels.

Différents formats de propositions sont possibles :

1. Article (entre 20 000 et 40 000 signes)

2. Enquête (entre 20 000 et 40 000 signes)

3. Focus (entre 10 000 et 20 000 signes)

4. Entretien (environ 30 000 signes)

5. Portrait (environ 30 000 signes)

6. Porte-folio (images commentées, jusqu’à 10 images)

Les propositions sont à soumettre avant le 15 janvier 2027

Elles doivent mentionner :

les nom, prénom, affiliation(s) et coordonnées électroniques du ou des auteur·ices ;

le titre de la proposition

le format d’intervention choisi et l’axe auquel elle se rattache ;

une proposition rédigée d’environ 3000 signes ;

une notice biographique rédigée d’environ 1000 signes

Sélection des propositions et envoi des réponses : 10 jours maximum après réception de la proposition.

Le numéro paraîtra en avril-mai 2028

[1] « Les objets du quotidien. Entre privé et public », coordonné par Emmanuel Fureix et Corinne Legoy, revue Romantisme, n°215, 1er semestre 2027.

[2] Émilie Charlet, Aurélie Coulon et Anne-Sophie Noel (dir.), L’objet, revue Agôn, n°4, 2011, en ligne et en libre accès : https://journals.openedition.org/agon/1668

[3] Jean-Luc Mattéoli, L’Objet pauvre, Mémoire et quotidien sur les scènes françaises contemporaines, PUR, Rennes, 2011.

[4] Florence Fix (dir.), Le Théâtre historique et ses objets : le magasin des accessoires, Paris, Orizons, 2012.

[5] En ligne et en accès libre : https://journals.openedition.org/agon/6192

[6] Clémentine Cluzeaud, « Les manuels des cintrier·ères machinistes. Former à une pratique sensible de la maintenance », Revue d’Histoire du Théâtre numéro 301 [en ligne], URL : https://sht.asso.fr/les-manuels-des-cintrier%c2%b7eres-machinistes-former-a-une-pratique-sensible-de-la-maintenance/

[7] Céline Hersant, « Les théâtres de papier ou l’enfance de l’animation théâtrale », Revue d’Histoire du Théâtre, Le théâtre d’enfance et de jeunesse par ses archives, n°303, 2nd semestre 2026.

[8] Fabien Cavaillé, « Avant le paysage. Enquête sur le décor pastoral dans le Mémoire de Mahelot (Paris, c. 1633-1634) », Revue d’Histoire du Théâtre, La fabrique du paysage », n°296, 1er semestre 2023 ; La pacotille du théâtre. Circulations et appropriations des spectacles asiatiques dans la France d’Ancien Régime, essai inédit présenté en 2024 en vue de l’obtention de l’Habilitation à diriger des recherches, en cours de publication.

[9] Hélène Catsiapis, « Les objets au théâtre », dans Communication et langages, n°43, 3e trimestre 1979, p. 59-78.

[10] Anne Ubersfeld, L’objet théâtral, numéro Actualité des Arts plastiques n°40, Centre National de Documentation Pédagogique, 1979.

[11] Voir Jean Baudrillard, Le Système des objets, Paris, Gallimard, 1970 [1968] et Roland Barthes, L’Aventure sémiologique, Paris, Éditions du Seuil, 1985.

[12] Julia Gros de Gasquet et Julie Valero (dir.), L’objet technique en scène. La mise en jeu des objets techniques sur les scènes contemporaines, Paris, L’Entretemps, 2019.

[13] Petit musée d’histoire littéraire 1900-1950, dirigé par Nadja Cohen et Anne Reverseau, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2015 et Écrire les choses. Littérature et culture matérielle, 1830-2020 dirigé par Marta Caraion, Sophie-Valentine Borloz et Judith Lyon-Caen, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2025.