Pourquoi Jean-Bertrand Pontalis parle-t-il de «mélancolie du langage»?

S’appuyant sur l’origine latine (infans, infantis: «qui ne parle pas») du mot «enfant», Giorgio Agamben et Pascal Quignard insistent sur le fait que l’être humain «n’est pas toujours déjà parlant». C’est parce que le langage est socio-culturellement et cognitivement acquis que les petits humains ont besoin, pour se constituer comme sujet dans le langage, de sortir progressivement du stade de l’infans.

Entre trois et douze ans, à l’occasion de la découverte des contraintes imposées par les langues et leurs usages adultes, surgit la nostalgie d’un paradis linguistique perdu. Jean-Bertrand Pontalis a donné le nom de «mélancolie du langage» à ce sentiment douloureux de perte. Certains écrivains témoignent de ces tourments du langage en leur donnant forme et en arrachant au passage des fragments du savoir linguistique oublié de l’enfance. C’est au seuil de ce langage oublié que le linguiste Jean-Michel Adam nous mène en rassemblant des souvenirs d’enfance linguistiques d’Octave Mannoni, Colette, Michel Leiris, Nathalie Sarraute, Albert Cohen et Pascal Quignard qui tous éclairent ce que le concept de Pontalis tentait de cerner.