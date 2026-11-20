La communauté est l'objet social par excellence, qu’il est possible d’appréhender à partir des interactions à l’œuvre entre ses membres. L’élaboration conceptuelle de la notion, à dater du XIXe siècle, s’est accompagnée d’intenses débats idéologiques : que ce soit en sociologie ou en philosophie, de Ferdinand Tönnies à Jean-Luc Nancy, la conceptualisation de la notion relève indissociablement de l’analyse et d’une forme d’engagement idéologique qui a suscité de vifs débats entre les penseurs de la communauté mais aussi au sein de la société civile où le commun de la communauté divise comme en témoignent encore les polémiques suscitées en France par la hantise du "communautarisme"… À l'initiative de Françoise Le Borgne, une livraison de la revue Sociopoétiques vient faire le point sur la "Sociopoétique de la communauté".