Du 19 novembre 2026 au 24 avril 2027, Valérie Cossy (Section d'anglais) et Guillaume Poisson (Institut Benjamin Constant) présentent une exposition dédiée à Isabelle de Charrière à la BCUL.

Surgies du 18e siècle, les voix déployées par Isabelle de Charrière (1740-1805) tout au long de son œuvre ébranlent et surprennent celles et ceux qui la lisent depuis plus de cent ans. Du 19 novembre 2026 au 24 avril 2027, la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne accueille, sur son site de la Riponne, une exposition préparée par Valérie Cossy (Section d'anglais) et Guillaume Poisson (Institut Benjamin Constant) dédiée à cette femme de lettres qui compte parmi les plus remarquables de son siècle.

Intitulée «Isabelle de Charrière. Oser les Lumières», cette exposition vise à partager non seulement le savoir acquis au sujet de cette femme des Lumières hors normes, mais à transmettre le mélange si vivant d’enthousiasme et d’engagement que servait sa plume pour faire bouger les rigidités de son temps, qui, parfois, sont encore un peu les nôtres.

Événements

Plusieurs événements sont annoncés tout au long de l'exposition:

19 novembre 2026: Vernissage avec une lecture de Anne-Cécile Moser

21 novembre 2026: Visite guidée

18 février 2027: Visite guidée

24 avril 2027: Visite guidée

Visites guidées pour le Secondaire

Des visites guidées pour les classes vaudoises du Secondaire par les commissaires Valérie Cossy et Guillaume Poisson sont possibles dès le 23 novembre 2026. Les enseignantes et les enseignants sont invités à manifester leur intérêt par courriel à l'adresse manifestations@bcu.unil.ch. Places limitées.