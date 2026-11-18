« La communauté, dont le nom dérive du latin communitas, se définit dès l’origine par le « commun ». Elle désigne ainsi un groupe dont les membres ont en partage un ou des communs, qu’il s’agisse d’un territoire, d’une histoire, de valeurs et/ou de pratiques1. Des communautés religieuses médiévales aux communautés numériques du xxie siècle, cette réalité a pris des formes extrêmement diverses mais qui se définissent toutes par l’intensité des interactions nouées entre les individus. « Le lien communautaire, explique Jean-Paul Willaime, est un lien social fort, c’est pourquoi il fascine et attire autant qu’il inquiète2 ».

L’idée d’aborder ce sujet sous l’angle de la sociopoétique s’est imposée pour trois raisons qui tiennent toutes à la spécificité de la démarche sociopoétique, centrée sur l’analyse de l’écriture des représentations sociales. La première tient au fait que la communauté est un objet social par excellence, qu’il est possible d’appréhender à partir des interactions à l’œuvre entre ses membres. La deuxième tient à la polysémie et au caractère polémique de cette notion, dont l’élaboration conceptuelle, à partir du xixe siècle, s’est accompagnée d’intenses débats idéologiques. Comme le rappelle Monique Hirschhorn, « désignant pour une part des structures sociales traditionnelles menacées par l’évolution de la société, le terme de communauté a eu d’emblée pour ses premiers utilisateurs au xixe siècle, Comte, Le Play, une connotation idéologique. Il fallait sauver les communautés ou, à défaut, construire de nouvelles communautés3 ». Que ce soit en sociologie ou en philosophie, de Ferdinand Tönnies à Jean-Luc Nancy, la conceptualisation de la notion relève indissociablement de l’analyse et d’une forme d’engagement idéologique qui a suscité de vifs débats entre les penseurs de la communauté mais aussi au sein de la société civile où le commun de la communauté divise comme en témoignent encore les polémiques suscitées en France par la hantise du « communautarisme ». Qu’elle soit, au nom d’une certaine vision de l’Histoire, encensée ou condamnée, la communauté reste un enjeu politique majeur. Enfin, la communauté entretient avec la littérature et les arts des liens denses et privilégiés précisément parce que la littérature et les arts participent des interactions sociales au sein desquelles s’élaborent et se reconfigurent les liens sociaux. « Le collectif, soulignent Ivan Sainsaulieu et Monika Salzbrunn, se construit dans des interactions, il s’invente lui-même en se nommant, il crée un sentiment d’appartenance en se racontant. Il se met en scène4 ». La littérature et les arts participent de ces mécanismes ; par leur entremise, les auteurs et les artistes prennent position dans les débats qui intéressent la société de leur époque et donnent naissance à des communautés de lecteurs qui font évoluer les mentalités contemporaines. Comprendre comment leur poétique ou leur esthétique vient infléchir ou redéfinir les représentations de la communauté, tel est l’objet d’une sociopoétique de la communauté. […] » F. L. B.

—

Sommaire

Françoise LE BORGNE

Introduction

Dossier

Désirs de communauté

Mathilde Noëlle MOUGIN

Le retour du guerrier : Grotesque et crise de la communauté dans Horcynus Orca de Stefano d’Arrigo

Chloé CHAUDET

À secret qui (re)lie, secret qui sépare. De quelques communautés contestataires dans la fiction du complot en langues européennes

Nicolas VIOLLE

Intégrer la communauté malgré les stéréotypes. Fictions et témoignages littéraires d’écrivains issus de l’immigration dans l’Italie contemporaine

Caroline CIVALLERO

Un rap de fils d’immigrés ? La fracture politique au cœur du rap français

La communauté à l’épreuve de l’autre

Françoise LE BORGNE

Le mirage de la communauté dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau : Saint-Preux et Clarens

Alain MONTANDON

La petite ville

Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

La petite ville (suite). Crime et communauté chez Barbey d’Aurevilly

Solitaires et réfractaires à la communauté

Thierry POYET

Portrait de l’homme de lettres influent en écrivain mineur : Maxime Du Camp

Florence SCHNEBELEN

« Se suffire ? Soi-même ? » Traverser la communauté dans Peer Gynt et Niels Lyhne

Vincent PETITJEAN

Une errance individuelle entre plusieurs communautés : Man of the West (L’Homme de l’Ouest) d’Anthony Mann

Bastien MOUCHET

Lassitude des corps et subversion des normes dans les romans d’Albertine Sarrazin et Jean-Patrick Manchette

Regards théoriques

Frédérique MONTANDON et Vincent de GAULEJAC

« La littérature décrit parfaitement les processus sociaux »

Entretien de Frédérique Montandon avec Vincent de Gaulejac

Voix contemporaines

Françoise LE BORGNE et Rémi ASTRUC

Des esthétiques de la communauté à l’étude des communautés intentionnelles : un parcours de recherche

Entretien de Françoise Le Borgne avec Rémi Astruc

Emmanuelle BAYAMACK-TAM et Françoise LE BORGNE

« Nous avons besoin du collectif pour mener nos luttes »

Entretien de Françoise Le Borgne avec Emmanuelle Bayamack-Tam

—

Varia

David BOUCHER

Oscar De Profundis de Catherine Mavrikakis ou les ruines d’un futur totalitaire

Camille HERVÉ

La syntaxe du seuil : science, dogme et imaginaire social dans la « poésie ordinaire » d’Emily Dickinson

Claire LÉPINAY

Représentations littéraires de la vieille fille au sein de la famille. Lecture sociopoétique d’Une vie

Alina IORGA

Cyber-dystopie et pédagogie culturelle dans le roman roumain contemporain : Dièse (2020) par Adrian Lesenciuc

Katherine RONDOU

Le mythe de Jocaste et la société belge francophone contemporaine

Margarita REMÓN-RAILLARD

El vértigo horizontal de Juan Villoro : Parcourir une ville appelée Mexico et surnommée Chilangópolis

Aliette VENTÉJOUX

Cartographies alternatives de New York dans Let the Great World Spin de Colum McCann

François WEIGEL

Porto Alegre se fait une nouvelle peau par la fiction. Le discours racial dans des romans représentant la capitale du Rio Grande do Sul

Aurore CLAVIER

Natalie Diaz, LeAnne Howe, Heid E. Erdich : écrire la ville autochtone ou la poétique de l’occupation

—

Recensions

Jacques MARCKERT

Au menu du jour : Le Banquet des Belles Lettres

Saulo NEIVA

Loyal Conseiller

Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

George Sand & le Berry : un territoire-monde

Gisele FRIGHETTO

Requiem pour un jaguar

—

Numéros en texte intégral