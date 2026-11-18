Depuis 1999, primitivement tournée presque exclusivement vers la poésie contemporaine*, la revue s'est, au fil des livraisons, ouverte à la prose (nouvelles, textes courts, textes analytiques) Aujourd'hui un équilibre entre ces divers types d'écriture est recherché lors de l'élaboration de chaque numéro. Par ailleurs, À l'Index travaille avec des dessinateurs et l'illustrateurs.

[*privilégiant leur présentation en version bilingue]

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Table des Matières n° 54

Au Doigt et à l'œil par Jean-Claude Tardif

Poèmes inédits de Elisabeth Berwart

La Fontaine (texte) de Laure Évanno

Verlaine et autres poèmes de Lesya Lysenko, traduit de l'Ukrainien par Christiane Mornettas

Le café de l'Exil (2) de Jean-Claude Tardif

Poèmes de Juraci Dórea, traduit du portuguais (Brésil) par Dominique Stoenesco

Petit traité d’inadvertance (poèmes en prose) de Dominique Sampiero

Petite fronde – extrait - (poème) de Catherine Baptiste

Interlude (Jacques Boise/Jean-Claude Tardif – Mai 2026) suivi de Parages d'Ubaye (notes) de Jacques Boise

Nouvelle Poésie Bosniaque: Amir Brka. Choix et traduction de Vladimir Claude Fišera

On ira voir la mer (nouvelle) de Yves Noël Labbé

Trois poèmes halieutiques

Exécution suivie de Lapidation (poèmes en prose) de Younil

Nos Frontières (nouvelle) de Jean Bensimon

Brocéliande ou les Temps Incertains (poème) par Jean-Claude Bourlès

La Fontaine de Barenton de Joël Bastard

Poésie Polonaise Contemporaine : Andrzej Bursa, traduit et présenté par Vladimir Claude Fišera

Journal intime (extraits) de Jean-Marc Couvé

Saudade et autres poèmes de Jacques Nuñez Teodoro

Si la neige tombe de Soledad Lida

Deux poèmes bêtes

Le point G (nouvelle) de Jacques Lucchesi

Désirs de verre (poèmes) de Philippe Simon

JEU DE PAUMES - petite anthologie portative-

Patrice Blanc - Thibaut De Jaegher - Valérie Grégoire - James Marr

Poésie ukrainienne dans la guerre : Ella Yevtouchenko

traduite et présentée par Vladimir Claude Fišera

Bateau laboure bleu - extraits- (poème) d'Anne Barbusse

Quoi? – L’Éternité (proses) de Paul-Henri Jutant

Deux autres poèmes bêtes

Les ours sont arrivés en ville / The bears are coming to town

(poème) de Françoise Besnard Canter

Montré du doigt par Vladimir Claude Fišera et Simon Degrave