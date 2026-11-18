Depuis 1999, primitivement tournée presque exclusivement vers la poésie contemporaine*, la revue s'est, au fil des livraisons, ouverte à la prose (nouvelles, textes courts, textes analytiques) Aujourd'hui un équilibre entre ces divers types d'écriture est recherché lors de l'élaboration de chaque numéro. Par ailleurs, À l'Index travaille avec des dessinateurs et l'illustrateurs.
[*privilégiant leur présentation en version bilingue]
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Table des Matières n° 54
Au Doigt et à l'œil par Jean-Claude Tardif
Poèmes inédits de Elisabeth Berwart
La Fontaine (texte) de Laure Évanno
Verlaine et autres poèmes de Lesya Lysenko, traduit de l'Ukrainien par Christiane Mornettas
Le café de l'Exil (2) de Jean-Claude Tardif
Poèmes de Juraci Dórea, traduit du portuguais (Brésil) par Dominique Stoenesco
Petit traité d’inadvertance (poèmes en prose) de Dominique Sampiero
Petite fronde – extrait - (poème) de Catherine Baptiste
Interlude (Jacques Boise/Jean-Claude Tardif – Mai 2026) suivi de Parages d'Ubaye (notes) de Jacques Boise
Nouvelle Poésie Bosniaque: Amir Brka. Choix et traduction de Vladimir Claude Fišera
On ira voir la mer (nouvelle) de Yves Noël Labbé
Trois poèmes halieutiques
Exécution suivie de Lapidation (poèmes en prose) de Younil
Nos Frontières (nouvelle) de Jean Bensimon
Brocéliande ou les Temps Incertains (poème) par Jean-Claude Bourlès
La Fontaine de Barenton de Joël Bastard
Poésie Polonaise Contemporaine : Andrzej Bursa, traduit et présenté par Vladimir Claude Fišera
Journal intime (extraits) de Jean-Marc Couvé
Saudade et autres poèmes de Jacques Nuñez Teodoro
Si la neige tombe de Soledad Lida
Deux poèmes bêtes
Le point G (nouvelle) de Jacques Lucchesi
Désirs de verre (poèmes) de Philippe Simon
JEU DE PAUMES - petite anthologie portative-
Patrice Blanc - Thibaut De Jaegher - Valérie Grégoire - James Marr
Poésie ukrainienne dans la guerre : Ella Yevtouchenko
traduite et présentée par Vladimir Claude Fišera
Bateau laboure bleu - extraits- (poème) d'Anne Barbusse
Quoi? – L’Éternité (proses) de Paul-Henri Jutant
Deux autres poèmes bêtes
Les ours sont arrivés en ville / The bears are coming to town
(poème) de Françoise Besnard Canter
Montré du doigt par Vladimir Claude Fišera et Simon Degrave