Issue d’une famille russo-allemande, Lou Andreas-Salomé était une écrivaine, une conteuse, une essayiste, une grande voyageus. Elle fut la première femme psychanalyste. On parle souvent d’elle à travers les hommes avec lesquels qu’elle a entretenu des relations parfois amoureuses, toujours intellectuelles : Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke et Sigmund Freud – figures marquantes de la vie intellectuelle allemande.

Cette autobiographie, publiée à titre posthume, restitue la voix même de Lou Andreas-Salomé et ouvre une fenêtre sur la vie d’une figure de femme libre et indépendante au tournant du siècle dernier.

Édition critique d’Ernest Pfeiffer.

Préface inédite de Laurie Laufer, psychanalyste, spécialiste des rapports entre genre et psychanalyse.