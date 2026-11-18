Le centenaire de la naissance de l’auteur de Surveiller et punir est l’occasion de la publication ou de la réédition de plusieurs de ses textes : des cours à l’université de Tunis en 1966-1967, un dossier inédit intitulé La croisade des enfants, des publications en poche ou en anthologie et une érudite et très réussie édition du reportage du philosophe en Iran en 1978. Un bel échantillon pour observer comment et pourquoi éditer Michel Foucault à titre posthume.

"Grâce à la décision du ministère de la Culture en avril 2012 de classer « trésor national » les plus de 37 000 feuillets constituant les archives de Michel Foucault, ces manuscrits et tapuscrits largement inédits appartenant à Daniel Defert sont entrées, avec l’aide financière d’un consortium de mécènes, au sein des collections publiques, celles du département des Manuscrits de la BnF. Ce « trésor » attire aujourd’hui un grand nombre de spécialistes du monde entier de la pensée du philosophe. Il est aussi l’objet d’un important programme éditorial posthume, des éditions menées selon des modalités très diverses, occasion de se demander comment (bien) éditer Foucault après lui et, diront certains, à son insu – le philosophe ayant précisé dans son testament qu’il s’opposait à toute publication posthume. […]".

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