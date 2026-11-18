Soutenance de la thèse de doctorat de

Marc-Antoine Blais : « Politiser le formalisme. Une histoire conceptuelle et littéraire »

dirigée par Jean-François Hamel (Université du Québec à Montréal) et Tiphaine Samoyault (École des hautes études en sciences sociales)

présentée à l’Université du Québec à Montréal

le mercredi 25 novembre 2026 à 9h (heure de Montréal)

en salle J-4225

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Membres du jury :

M. Philippe Charron, Professeur, UQAM

Mme Isabelle Daunais, Professeure titulaire, Université McGill

M. Jean-François Hamel, Professeur, UQAM

Mme Christelle Reggiani, Professeure des universités, Sorbonne Université

M. Philippe Roussin, Directeur de recherche émérite, CNRS/EHESS

Mme Tiphaine Samoyault, Directrice d’études, EHESS

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Résumé de la thèse :

La question que pose cette thèse est la suivante : à quelles politiques de la littérature la valorisation de la forme par les écrivain·es, les critiques et les théoricien·nes se rattache-t-elle, en France, dans les années 1950, 1960 et 1970? Pour y répondre, une histoire conceptuelle du « formalisme » est adossée à une histoire littéraire de la production critique, théorique, romanesque et poétique de la séquence. Aujourd’hui d’usage courant (notamment chez les contemporanéistes et dans les manuels d’histoire littéraire) pour décrire cette production, le concept de « formalisme » implique souvent l’occultation de sa portée politique. Pour mettre en lumière cette dimension et pour contribuer à préciser l’historiographie de ces trois décennies, sont étudiés les usages alors réservés au vocable « formalisme » et, surtout, à trois autres concepts qui sont le site de débats sur les rapports entre formes littéraires et monde social : « réalisme », « écriture » et « structure ». Il s’agit principalement de reconstruire les luttes de définition dont ces trois derniers concepts sont l’objet et de rendre raison des différents nouages de la littérature et de la politique que chacun d’eux donne à considérer. À cette fin, sont examinés des textes critiques et théoriques de Roland Barthes, d’Hélène Cixous, d’Alain Robbe-Grillet, de la revue Tel Quel et de la revue Change. De plus, pour montrer comment les textes littéraires de la séquence négocient avec ces concepts et avec ces politiques de la littérature, est examiné le discours critique et théorique de Georges Perec, de Denis Roche, de Jacques Roubaud, de Nathalie Sarraute et de Monique Wittig et sont analysés des romans et de la poésie : Martereau (1953) de Nathalie Sarraute, L’Opoponax (1964) de Monique Wittig, Les Choses (1965) de Georges Perec, « La poésie est inadmissible, d’ailleurs elle n’existe pas » (1968) et Le Mécrit (1972) de Denis Roche et Trente et un au cube (1973) de Jacques Roubaud.