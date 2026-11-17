Traduction de Vianney Aubert

Pourquoi croyons-nous ce que nous voyons ?

Dans ce court essai d’une grande densité conceptuelle, Strauss nous invite à repenser notre rapport aux images à une époque où leur crédibilité semble plus fragile que jamais, mais où leur pouvoir de conviction demeure intact.

De saint Thomas aux mystères du suaire de Turin, des réflexions sur la photographie de Walter Benjamin, Roland Barthes et John Berger à la pensée visionnaire de Vilém Flusser, David Levi Strauss explore les liens profonds entre photographie, réalité et croyance.

La photographie n’a jamais été une simple reproduction du réel : elle suppose un acte de foi. Dans un monde saturé d’images, la croyance ne disparaît pas, elle se reconfigure et devient un enjeu primordial qui sollicite notre capacité à distinguer le vrai du faux, à former notre jugement et à préserver notre capacité à agir en société.

—

David Levi Strauss est un critique d’art et théoricien américain dont les travaux explorent les relations entre photographie, politique et croyance. Auteur notamment de Between the Eyes et Co-Illusion, il est professeur émérite à la School of Visual Arts de New York, où il a longtemps dirigé le programme de master en écriture sur l’art. Son essai sur Francesca Woodman, After you, Dearest Photography / Après toi, ma belle photographie, a été publié en version bilingue français/anglais par la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris, 2025). Photography and Belief a été traduit en italien.

David Levi Strauss est professeur émérite à la School of Visual Arts de New York, où il a dirigé de 2007 à 2021 le programme de master en écriture sur l’art.