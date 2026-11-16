Édition établie et préfacée par Marc Escola, professeur à l’université de Lausanne.

Valéry n’aimait pas les musées, « ces solitudes cirées, qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l’école ».

Ses Pièces sur l’art montrent pourtant qu’il fut bien mieux qu’un amateur d’art, et tout autre chose qu’un critique : un créateur curieux de surprendre le processus même de la création dans l’observation des œuvres d’autres artistes — les peintres Camille Corot et Berthe Morisot ou la sculptrice Berthe Vautier qu’il saisit au travail dans Mon buste.

Paul Valéry (1871-1945), poète, essayiste et académicien français, a laissé une œuvre considérable, animée par une réflexion sur le langage et la création.