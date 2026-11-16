Édition établie et préfacée par Nathalie Kremer, membre de l’Institut Universitaire de France.

Trois ans avant sa mort, Diderot livre sous la forme d’aphorismes et de petites anecdotes ses convictions sur l’art et la littérature, forgées au cours d’un quart de siècle d’activité de journalisme artistique. Dans ces Pensées détachées publiées en 1781, il explore avec sagesse et malice les questions clefs de l’art comme la beauté, la composition, le goût. Il bouscule le lecteur en décloisonnant les idées reçues et en l’invitant à sentir l’art, à le goûter et à s’en émerveiller.

Grand philosophe des Lumières, Denis Diderot (1713-1784) est également considéré comme le premier critique d’art.