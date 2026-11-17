Deux poètes de langue anglaise sont réunis dans ce numéro. Deux vies fulgurantes et brèves, deux œuvres placées sous le signe d’une intensité peu commune. Une écriture à la fois flamboyante et d’une riche complexité chez Dylan Thomas, et chez Sylvia Plath une voix ardente qu’on a pu comparer au « galop impétueux d’un cheval en fuite ». Et chez tous deux, par-delà la tonalité singulière et unique de leur poésie, une tension constante entre douleur, violence et vitalité.

Sommaire & Préface…

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« Rimbaud de Swansea », « Dionysos gallois », Janus ou Protée, les épithètes n’ont pas manqué pour désigner Dylan Thomas. Personnage de légende, ce poète à la vie tumultueuse connut une grande popularité de son vivant. Ses lectures publiques mémorables et sa fin tragique à 39 ans, un soir de novembre 1953, contribuèrent à l’édification d’un mythe, alors même que ses détracteurs l’accusaient d’être ivre de mots autant que de whisky. Mais l’œuvre flamboyante de Dylan Thomas est d’une complexité dont ne sauraient rendre compte les raccourcis d’aucune légende. « Ses poèmes, a pu dire Lawrence Durrell, vibraient et résonnaient dans les ténèbres comme des convois de charbon. » Entre gaieté corporelle et tristesse sauvage, les poèmes et les proses de Dylan Thomas se distinguent à la fois par leur texture sonore et rythmique, leur étrange puissance hypnotique, leurs constellations d’images imbriquées et kaléidoscopiques. « J’aime que mes images se contredisent, dire deux choses à la fois dans le même mot, quatre choses en deux mots et une chose en dix mots », confiait-il. Dans un entrelacs continu entre vie et mort, création et destruction, la parole de Dylan Thomas semble n’avoir eu de cesse de conjurer la finitude humaine par la vitalité du verbe poétique.

Lire Sylvia Plath, la relire, c’est chaque fois être saisi par son imaginaire fulgurant et sa voix ardente qu’on a pu comparer au « galop impétueux d’un cheval en fuite ». Dans l’Amérique des années cinquante, obtusément bien-pensante, elle disait elle-même se sentir « comme un cheval de course dans un monde sans hippodrome ». On a parfois tendance à considérer les écrits de Sylvia Plath à travers le prisme exclusif de sa biographie. Il est vrai que son œuvre semble indémêlable de son destin. Mais la dimension « confessionnelle » de son art ne doit conduire à minorer ni son ambition extrême, ni la pugnacité ombrageuse avec laquelle Sylvia Plath, par-delà ses expériences traumatiques et ses lacérations intimes, parvient à transfigurer son expérience et à en élargir la portée. Il y a dans son œuvre, en particulier dans Ariel, une formidable énergie de la révolte qui concerne aussi bien la domination et l’oppression subies dans la sphère privée, domestique, que dans la sphère publique. Sylvia Plath avait à peine 30 ans lorsqu’elle se donna la mort, à Londres, en 1963. À un moment où le mouvement féministe, en Angleterre et aux États-Unis, faisait ses premiers pas, son suicide, coupant court à une vie intensément dédiée à l’écriture, en vint à symboliser les obstacles auxquels se heurtaient les femmes artistes dans un monde où l’autorité culturelle était traditionnellement du côté du masculin.