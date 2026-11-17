"Je travaillais à un livre sur Colette Peignot, alias Laure pour Georges Bataille et Michel Leiris, lorsque mon cancer s’est déclaré. J’ai alors délaissé l’écrivaine météorique, dont la vie et l’œuvre furent pareillement brèves, pour me consacrer à la maladie, qui menaçait mon avenir et réactivait mon passé. J’avais à peine vingt ans, en 1976, lorsque j’ai découvert les Écrits de Laure, dont les excès et la révolte ont fasciné le jeune homme timide, sage et endeuillé que j’étais.

Ce récit à la fois clinique et littéraire, qui se déroule sur quatre saisons, est, pour moi, une manière d’arrêter le temps et de revenir un instant sur mes pas." — J. G.

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