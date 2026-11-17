Écrivain de la première moitié du XXe siècle, Valery Larbaud est l’une des grandes figures du cosmopolitisme. Son modernisme le désigne aussi comme l’inventeur de nouvelles formes d’analyse de soi. Son cycle de Barnabooth, en poésie et en vers, son exploration de l’enfance dans Enfantines et bien sûr ses monologues intérieurs font de lui l’un des principaux artisans des mutations de l’intériorité littéraire. Avec des essais, des articles, des conférences, son œuvre s’accompagne d’un vaste ensemble critique, en dialogue avec les philosophies du sujet, représentées par Freud, Bergson, Raymond Ruyer ou encore Victor Egger.

Un autre axe interroge les rapports de l’auteur à la création, selon une conception apparentant l’œuvre à une autobiographie déguisée du moi profond, « J’écris toujours avec un masque sur le visage » affirme le poète. Les problématiques de la création reposent dès lors sur un personnage-écrivain, reflet d’une « conscience critique ». Cette dernière traduit également l’itinéraire d’un auteur engagé dans la crise de l’humanisme, propre à l’entre-deux-guerres. Larbaud traite de questions esthétiques qui recoupent des aspects culturels et politiques définissant l’intériorité comme le fondement d’une civilisation de l’individu libre.

Cet ouvrage retrace l’aventure intellectuelle de Valery Larbaud, à partir de son œuvre publiée mais aussi de correspondances et manuscrits inédits. Une telle approche permet de resituer l’écrivain dans les débats de son temps.

Gil Charbonnier est professeur de littérature française du XXe siècle à l’Université d’Aix-Marseille. Ses travaux pluridisciplinaires portent sur les liens entre la littérature et les sciences humaines et sociales, notamment le droit.

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Version PDF : e-EAN 9782745366184. 40 EUR