Les études rassemblées dans ce livre sont des lectures politiques d’œuvres appartenant à plusieurs genres, le roman (Giono, Marcel Aymé) et le théâtre (Rostand, Giraudoux, Anouilh, Guilloux) mais aussi l’écrit du moi (Claudel), le journalisme (Mauriac), l’essai (Sartre) et le pamphlet (Bernanos). Ces œuvres ont été insérées dans leur temps et dans le nôtre. Elles sont ce qu’elles sont devenues au fil des réceptions successives. Plus elles ont été ouvertes, plus elles ont résisté à l’esprit d’orthodoxie et plus elles ont voyagé dans le temps et l’espace.

Jeanyves Guérin est professeur émérite de littérature française à l’Université Sorbonne nouvelle. Ses recherches portent sur le théâtre en France et sur la littérature engagée du vingtième siècle. Il a été le maître d’œuvre de plusieurs dictionnaires qui, comme la plupart de ses ouvrages, ont été publiés aux éditions Honoré Champion.

Extrait de l'introduction...

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Version PDF : e-EAN 9782745366863. 32 EUR.