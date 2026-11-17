Textes réunis et présentés par Gilles Bancarel

L’Académie de Béziers nait le 19 aout 1723 à l’initiative de Jean- Jacques Dortous de Mairan (1678-1771), Biterrois de naissance, devenu mathématicien, astronome, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. Sous sa tutelle et sous son impulsion, l’Académie de Béziers, qui devient Académie royale des sciences et belles-lettres en 1766, produira pendant plus d’un demi-siècle quantité de travaux scientifiques et littéraires qui attireront les regards de l’Europe entière et feront venir à Béziers les plus grands savants de l’époque.

Actes du colloque du tricentenaire de l’Académie de Béziers organisé par la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, tenu à Béziers les 6 et 7 octobre 2023.

Gilles Bancarel, docteur ès lettres, bibliothécaire de formation, spécialisé dans l’histoire du livre et de l’édition au XVIIIe siècle, s’est attaché pendant de nombreuses années à l’étude de l’œuvre et de la personnalité de l’abbé Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), historien philosophe, précurseur de la lutte contre l’esclavage, auquel il a consacré de nombreux ouvrages et manifestations internationales. Membre de la Société archéologique, scientifique littéraire de Béziers, dont il est devenu le président, il est l’auteur de plusieurs travaux sur l’histoire de Béziers et de sa région.

Ont contribué à cet ouvrage : Gilles Bancarel, Henri Barthes, Pierre-Yves Beaurepaire, Régis Bertrand, Jean-Michel Faidit, Isabelle Lémonon-Waxin, Frédéric Mazeran, Jean-Paul Poirier, Lucy Pradeau.

Extrait de l’introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745366849. 35 EUR