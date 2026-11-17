Si l’on admet que dans l’histoire d’une humanité assujettie à sa propre usurpation, se joue quelque décadence, qu’en est-il du sujet particulier, de son propre moi ? Question à poser, car à trop interroger l’individu en tant que sujet politique, on en oublie d’interroger sa subjectivité.

En bref, que penser de l’individu quand on le pense autrement que comme l’agent-clé du Contrat Social ? Comment son « moi » est-il pensable, quel substrat demeure -ou non- sous les changements de sa destinée sociale ?

Sur une proposition de l'ARAM (Association Rousseau à Montmorency)

Jean‑François Riaux, maître de conférences émérite en philosophie contemporaine et littérature.

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