À l’occasion du Grand Tour du prince héréditaire de Saxe-Gotha-Altenbourg, son gouverneur Ulrich von Thun envoie chaque semaine des lettres à la duchesse Louise-Dorothée, mère du prince. Après un séjour de trois ans à Genève, le prince héréditaire et sa suite s’installent à Paris en 1747 pour y demeurer trois ans. Atteint d’une malformation et peu doué pour les études, le prince Frédéric- Louis est au cœur de toutes les préoccupations de son maître. Von Thun, qui obéit aux souhaits du duc et de la duchesse de Gotha, a comme mission de présenter son élève non seulement à la cour et à la haute aristocratie, mais aussi aux esprits les mieux faits de la capitale. C’est ainsi qu’ils fréquentent Voltaire, Émilie du Châtelet, Marivaux, Gresset, Cahusac, et l’abbé Raynal, qui fut précepteur pour un temps du prince adolescent. Jean-Jacques Rousseau visite à quelques reprises la maison du prince à Fontenay-sous-Bois et est même brièvement considéré pour lui enseigner les belles-lettres. Quant à Melchior Grimm, encore inconnu, il entre au service de la cour de Gotha à titre de nouvelliste à la fin du séjour de von Thun, en 1750. Tous ces personnages majeurs du XVIIIe siècle vont croiser la route d’Ulrich von Thun lors de son séjour parisien.

Ces lettres donnent à voir un Paris rocaille insouciant au milieu du XVIIIe siècle, alors que se termine la Guerre de Succession d’Autriche. La cour de Louis XV brille de tous ses feux et les combats des Encyclopédistes sont à la veille de débuter. Il ne reste à Ulrich von Thun qu’à prendre la plume.

Sébastien Drouin est Full Professor à l’Université de Toronto Scarborough. Il travaille sur les correspondances, sur les transferts culturels entre la France, la Hollande et l’Allemagne, ainsi que sur la littérature clandestine et sur la presse au XVIIIe siècle. Il a récemment publié Journalisme et hétérodoxies. Le cas de l’» Histoire critique de la République des Lettres » (Honoré Champion, 2023) et Érudition et expérience du Refuge. La correspondance du pasteur David Martin (1685-1721) (Honoré Champion, 2026).

Marie-Thérèse Ballin est chercheure indépendante affiliée à l’Université de Toronto. Spécialiste du XVIIe siècle, elle s’intéresse à l’écriture et à la circulation de l’anecdote à la fois en tant que forme d’une pratique mondaine et sociale et en tant que mode d’écriture historique. Elle a dédié sa thèse de Doctorat aux Historiettes de Tallemant des Réaux.

Bärbel Raschke a enseigné et mené des recherches dans les universités de Leipzig, Bielefeld, Paris, Rabat et Le Caire. Ses recherches portent principalement sur les sources francophones relatives au rôle des femmes nobles dans le transfert culturel européen au XVIIIe siècle conservées dans les archives de l’État de Thuringe.

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Version PDF : e-EAN 9782745366245. 45 EUR