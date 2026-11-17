Publication en deux volumes.

De 1846 à 1863, George Sand anime un théâtre privé dans son château de Nohant. En famille, entre amis, on joue des canevas de commedia dell’arte puis des pièces entièrement dialoguées, souvent inspirées d’auteurs anciens et modernes (Aristophane, Balzac, Dumas, Hoffmann, Perrault, Shakespeare). Plusieurs œuvres illustrent l’intérêt de Sand pour la comédie italienne ou pour l’imaginaire fantastique. La plupart révèlent une force comique inattendue chez la romancière et dramaturge. De son vivant, Sand n’a publié que cinq pièces de ce répertoire intime laissé pour l’essentiel à l’état manuscrit, parfois disparu. Le présent volume offre quarante-trois pièces, dont dix-huit entièrement inédites.

Olivier Bara est professeur de littérature française du XIXe siècle à l’université Lyon 2. Spécialiste du romantisme, des liens entre littérature, théâtre, opéra et vie sociale, il a édité plusieurs œuvres de George Sand et lui a consacré de nombreuses études.

Marine Wisniewski est maîtresse de conférences en littérature française du XIXe siècle à l’université Lyon 2. Elle est spécialiste de la chanson et des scènes mineures (cabaret, café-concert, music-hall), et a travaillé sur les marionnettes de Maurice Sand.

Extrait de l'introduction...

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Version PDF : e-EAN : 9782745366146. 69 EUR.