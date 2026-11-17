La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg (Suisse) met au concours un poste de

Professeur·e « open rank » en littératures et cultures hispaniques contemporaines (75-80%)

La personne candidate devra être titulaire d’un doctorat dans le domaine concerné et disposer des compétences nécessaires pour assurer l’enseignement et la direction de travaux aux niveaux bachelor et master, ainsi que de thèses de doctorat. Elle devra également participer activement aux activités du Département et de la Faculté et attester de sa capacité à diriger des projets de recherche ainsi qu’à obtenir des financements externes.

Le profil devra être celui d’un·e spécialiste des littératures espagnole et hispano-américaine contemporaines (à partir de 1975), présentant une orientation transatlantique, comparatiste et interdisciplinaire, capable d’aborder les débats actuels des études littéraires et culturelles. Une disposition à s’intégrer à l’Institut de littérature générale et comparée est également requise.

La langue d’enseignement est l’espagnol ; de très bonnes connaissances de l’allemand et/ou du français sont requises.

Entrée en fonction : 1er août 2027 ou à convenir.

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Les candidatures devront être envoyées sous forme électronique au Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines, à l’adresse jobs-lettres@unifr.ch jusqu’au 15 janvier 2027 au plus tard.

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Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes, l’Université de Fribourg et la Commission d’appel encouragent vivement les candidatures féminines. En tant que membre de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), l’Université de Fribourg met l’accent sur l’évaluation qualitative des résultats académiques et sur la transparence des processus.

Pour obtenir des informations détaillées et déposer votre candidature, veuillez consulter : www.unifr.ch/go/emplois-lettres