Politiques de la critique dramatique



France et Russie, XVIIe-XVIIIe siècles

Mercredi 9 décembre 2026, 14h15-16h.



Université de Fribourg (Suisse), site Miséricorde, salle MIS04 4112 (Espace Jäggi).

Atelier de recherche autour de sources relatives à la critique des spectacles sous l’Ancien Régime.

Discussion entre Alexeï Evstratov (Université Grenoble Alpes), Claude Bourqui et Timothée Léchot (Université de Fribourg).

Modération : Léa Kipfmüller (Université de Fribourg).

Organisé dans le cadre du projet « Le Mercure de France et l’institution littéraire », en partenariat avec le Département de français de l’Université de Fribourg et l’Institut fribourgeois d’étude de la Renaissance et de l’époque moderne.

Pour recevoir les dossiers de sources ou participer par vidéoconférence, merci de vous annoncer auprès de timothee.lechot@unifr.ch