Menaces sur la littérature



Date limite d’envoir des propositions : 15 janvier 2027

Coordination

Cécile Girardin, université Sorbonne Paris Nord, cecile.girardin@univ-paris13.fr.

Aurélie Journo, université Sorbonne Paris Nord, aurelie.journo@univ-paris13.fr.

Argumentaire

Salman Rushdie, Boualem Sansal, Taslima Nasreen, Liao Yiwu, Roberto Saviano, ou encore Ken Saro Wiwa ont en partage la création littéraire et la persécution dont ils sont ou ont été victimes dans et hors de leur pays. En 2026, alors que la lecture, en particulier littéraire, connaît un désintérêt spectaculaire, poèmes, romans et pièces de théâtre demeurent des objets subversifs au long cours, dont la signification, jamais fermée, leur donne une vie propre, et rend leurs auteurs, par comparaison, plus faciles à éliminer. Si de tout temps les écrivains ont représenté une menace pour l’ordre établi parce que leurs œuvres relevaient supposément de la contestation politique ou du blasphème, au sens d’attentat à une vérité religieuse absolue, ou bien encore parce qu’elles s’écartaient de la norme morale, les formes contemporaines de la menace qui pèse sur les écrivains en ce début de XXIe siècle demandent à être décrites et interrogées.

Dans les régimes autoritaires, de la Chine à l’Égypte, la Russie ou la Turquie, le sort réservé aux écrivains reflète celui du reste de la population, où l’arbitraire et la violence d’état étouffent l’expression et semblent ainsi réaliser la prophétie de George Orwell sur la disparition probable de toute littérature en prose dans ce type de régime (1946). En Algérie, une loi de 2024 prévoit la prison pour les auteurs qui porteraient atteinte à la religion, à l’histoire de la guerre d’indépendance et à la morale. L’emprisonnement récent de Boualem Sansal, devenu un symbole et une monnaie d’échange diplomatique, fait écho à la privation de libertés de la population algérienne. En Érythrée, le poète et journaliste Dawit Isaak est depuis plus de vingt-cinq ans le, tristement célèbre, plus ancien écrivain incarcéré au monde, et il partage son sort avec des centaines d’autres artistes et intellectuels dans son pays. En 1995, après l’exécution du romancier et producteur Ken Saro Wiwa au Nigeria, son compatriote Wole Soyinka (1995, p. x), prix Nobel de littérature, regrettait que l’histoire fût vouée à se répéter éternellement pour les écrivains, dont le sort peine à faire réagir les grands de ce monde.

Plusieurs organisations transnationales tentent de pallier les manquements de la diplomatie et du droit international pour protéger les écrivains (PEN clubs, Réseau des Villes refuges, Reporters sans frontières). Une institution utopique, le Parlement International des Écrivains (1994-2003), vit le jour pour faire fi des intérêts étatiques et se battre « en faveur des écrivains opprimés et contre tous ceux qui les persécutent, eux et leurs œuvres, et pour renouveler sans cesse la déclaration d’indépendance sans laquelle l’écriture est impossible ». Ce parlement entendait faire appliquer le « droit à la fiction », en repensant le politique à partir d’une nouvelle instance : l’écriture. Aujourd’hui, l’existence de ces institutions montre que les écrivains ont un statut à part qu’il est nécessaire de reconnaître pour en faciliter la protection.

Dans les pays démocratiques, la liberté d’expression jouit d’une protection sans égale, et le premier amendement américain demeure une référence en la matière. En France, elle est notamment garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et n’est limitée que dans des cas très particuliers. Ainsi les décisions des tribunaux donnent-elles presque toujours raison à la liberté de l’écrivain. Mais « le moment 1988 », l’expression utilisée par l’anthropologue française Jeanne Favret Saada pour désigner la vague de violence inédite et mondialisée déclenchée par le roman de Rushdie, Les Versets sataniques, et le film de Martin Scorcese la « Dernière Tentation du Christ », a inauguré une ère où le mot de blasphème a fait irruption dans les débats publics de pays libres et laïcs, comme l’a encore démontré en 2022 l’attentat commis contre l’écrivain sur le sol américain. Avec l’affaire Rushdie, pour la première fois, un romancier était persécuté à travers le monde pour avoir offensé les croyants en raison de la représentation d’un épisode de l’histoire du prophète de l’Islam. La diffusion de la menace au sein même des sanctuaires de la liberté d’expression qu’étaient les démocraties occidentales marqua un changement d’époque. L’avènement de l’idée de « blessure des sensibilités religieuses » relègue à l’arrière-plan le droit imprescriptible de chacun de critiquer la religion ou bien d’en disposer à des fins esthétiques, satiriques ou critiques.

Ce dossier tentera de définir ce qui fait du littéraire, depuis le début du xxie siècle, ce lieu de mise en danger, parfois de danger de mort, de l’auteur, au moment où la liberté d’expression, qui faisait consensus dans les pays démocratiques, semble fragilisée, comme en témoignent les difficultés à protéger et accueillir les écrivains menacés. Pour rendre compte et réfléchir à cette question, le numéro entend associer études de cas, approches comparatives, articles théoriques, et traiter du littéraire au sens large (on pourra inclure les adaptations filmiques ou en bande dessinée, les blogs d’écrivains, etc.). On orientera la réflexion dans trois directions principales :

Les nouvelles formes de menaces sur la littérature

Comme le notait Ngugi Wa Thiong’o (1997, p. 81), l’écrivain kenyan disparu en 2025, après avoir été victime de persécutions dans son pays : « L’éventualité de la prison, de l’exil ou de la mort, a toujours fait partie des risques encourus par l’artiste. Prendre la plume, c’est se confronter immédiatement à cette éventualité. » Si ce constat se vérifie à travers les époques, cet axe portera sur les nouvelles formes de menace exercées pour inhiber la création littéraire aujourd’hui et sur les raisons profondes de cette persécution.

Le cas des femmes écrivains et de la représentation fictionnelle des femmes a toujours représenté un point de fixation des censeurs : si l’histoire est riche en textes censurés qui ont fini par faire progresser la condition féminine, on pourra s’interroger sur les dangers qui pèsent aujourd’hui sur l’éducation des femmes et qui les rend incapables de créer (en Afghanistan, par exemple, mais pas seulement) ; sur les reculs, y compris dans les pays où les femmes ont accès à l’éducation (l’exemple de la persécution de Perumal Murugan, en 2015 en Inde, a montré que si la justice lui a finalement donné raison, les résistances et le conservatisme religieux demeurent violents contre des auteurs désireux de rendre compte de l’oppression des femmes) ; ou encore sur les menaces prononcées au nom de l’orientation sexuelle des hommes et des femmes.

Les entraves à la libre circulation des textes, aux traductions, à la publication, republication ou adaptation, pourront également alimenter la réflexion concernant les moyens d’exercice de la censure aujourd’hui. La protection de la diversité des langues, par exemple, est-elle une condition de la liberté d’expression, comme le défendait Ngugi et sa dénonciation des « prisons linguistiques » ? Comment peut-elle se déployer aujourd’hui dans des contextes de conflits toujours plus justifiés par les replis identitaires ? Au regard de la place prépondérante de l’anglais et du statut de la traduction, le choix par un écrivain d’une langue d’écriture contribue-t-il à sa mise en danger, ou est-il au contraire un moyen de s’en protéger ?

Les nouveaux avatars de la censure et des moyens de la contourner

Ce deuxième axe interroge les conséquences de la censure sur la production littéraire. Comment les œuvres littéraires intègrent-elles la répression et les limitations à la liberté d’expression (on peut penser à des moyens stylistiques ou poétiques particuliers, ou bien à l’utilisation du conte ou de la science-fiction) ? Comment la pensée même des auteurs soumis à une forme de répression est-elle amenée à évoluer ? (on peut penser à l’autocensure, au retrait de la vie publique, à des évolutions plus radicales comme un changement d’orientation politique ou idéologique, voire un retrait complet et un reniement volontaire de la création).

Dans les démocraties où la liberté d’expression a longtemps été considérée comme acquise, la montée de l’intolérance et de la violence contre ceux qui pensent différemment peut donner lieu à des tensions inquiétantes, qu’il s’agisse de la cancel culture, de l’émergence des sensitivity readers dans les maisons d’édition, parfois soutenue par des demandes de justice représentationnelle, ou bien d’une autocensure plus difficile à quantifier (on peut penser à l’effet produit sur les créateurs au sens large, au lendemain des attentats terroristes contre les dessinateurs de Charlie Hebdo en 2015). Certes, de grands noms de la littérature tentent encore de défendre une certaine forme d’idéalisme en la matière : « Une caricature respectueuse n’existe pas, et si l’on vit dans un monde où la satire est autorisée, il faut être prêt à accepter qu’elle soit déplaisante » (Rushdie, 2012), ce que le philosophe du droit Ronald Dworkin (2006) formule ainsi : « Dans une démocratie, personne, quel que soit le pouvoir dont il jouit, ne peut avoir le droit de ne pas être insulté ou offensé. » Mais ces définitions tiennent-elles encore ? Quelle place peut alors occuper la critique ou la satire dans les régimes démocratiques, dans un contexte où toute communication implique un potentiel danger de censure, sans pour autant tomber dans la tentation de voir la censure partout ?

Les nouvelles dissidences littéraires : le littéraire comme espace démocratique

Ce dernier axe entend dessiner le champ d’action des auteurs et des acteurs de l’édition littéraire, en réfléchissant à la définition de la liberté d’expression et la défense d’un droit à la fiction pour les auteurs littéraires.

Comment les nouvelles modalités d’intervention extra-littéraire des écrivains, dans les médias, sur les réseaux sociaux, et au travers de leurs interventions politiques au sens large, redéfinissent-elles les contours de ce que peut être un écrivain engagé aujourd’hui ? L’« espace public » théorisé par Jürgen Habermas est devenu tellement fragmenté et segmenté qu’il semble aujourd’hui plus difficile que jamais de faire entendre des causes ayant une portée universelle. La littérature de dissidence telle qu’elle s’est développée dans le contexte soviétique de la guerre froide, est-elle encore possible en Russie, en Chine, où l’appareil d’État semble écraser toute opposition, même en exil ?

Supposons que l’écriture littéraire, parce qu’elle invente des mots par lesquels « ceux qui ne comptent pas se font compter » soit fondamentalement démocratique : le littéraire, en tant que lieu « qui fait parler les témoins muets de l’histoire commune » (Rancière, 2007, p. 24), ne propose-t-il pas en effet le meilleur dispositif démocratique qui soit, en déchiffrant les témoignages que la société se donne à lire d’elle-même ? Au xxie siècle, la distinction entre les démocraties et les pays autocratiques est sans cesse remise en question par la montée des tentations autoritaires en Europe et en Amérique du Nord ; ainsi la question du littéraire apparaît-elle plus urgente que jamais, chambre d’échos de ce « cri du monde » cher à Édouard Glissant, membre fondateur du Parlement international des écrivains.

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Envoi des propositions

Les propositions d’article (environ 300 mots) accompagnées d’une notice biobibliographique sont à envoyer d’ici le 15 janvier 2027 à : cecile.girardin@univ-paris13.fr et aurelie.journo@univ-paris13.fr.

Les auteur·rices recevront une réponse le 15 mars 2027 et les articles complets seront à transmettre pour le 15 décembre 2027.

Merci de veiller à bien respecter les consignes de rédaction de la revue : https://journals.openedition.org/itineraires/2255.

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Bibliographie indicative

Altar, A. (2019). Je ne reverrai plus le monde : Textes de prison. Arles : Actes Sud.

Benslama, F. (1994). Une fiction troublante. La Tour-d’Aigues : L’Aube.

Benslama, F. (2023). Le Sacrifice de Rushdie. Paris : Seuil.

Cloarec, N., & Dardenne, E. (dir.) (2013). « Censorship in Action, Reactions to Censorship ». Revue LISA, XI(1). https://journals.openedition.org/lisa/5119.

Collectif (2000, automne). Autodafé : La Revue du Parlement International des Ecrivains, 1, 267 pages.

Darnton, R. (2014). Censors at Work: How States Shaped Literature. New York : Norton.

Dworkin, R. (2006, 23 mars). « The Right to Ridicule ». New York Review of Books, 53(3).

Esquerre, A. (2019, 12 octobre). « Jeanne Favret-Saada : « Le retour de l’accusation de blasphème est une révolution dans notre vie publique » ». AOC. https://aoc.media/entretien/2019/10/12/jeanne-favret-saada-le-retour-de-laccusation-de-blaspheme-est-une-revolution-dans-notre-vie-publique/.

Fourest, C., & Nasreen, T. (2010). Libres de le dire : Conversations mécréantes. Paris : Flammarion.

Franck-Dumas, E, Bourmeau, S., & Rushdie, S. (2012, 15 novembre). « Salman Rushdie : « J’en ai marre d’être le penseur de service sur l’islam » ». Libération. https://www.liberation.fr/culture/2012/11/15/j-en-ai-marre-d-etre-le-penseur-de-service-sur-l-islam_860827/.

Lacorne, D., & Barb, A. (dir.) (2018). Les politiques du blasphème. Paris : Karthala.

Levy, L. (1993). Blasphemy: Verbal Offence Against the Sacred from Moses to Salman Rushdie. Chapel Hill : University of North Carolina Press.

Murugan, P. (2025). Femme pour moitié. Paris : Gallimard.

Ngugi wa Thiong’o (1997). Writers in Politics: A Reengagement with Issues of Literature and Society, nouvelle édition. Oxford : James Currey.

Ngugi wa Thiong’o (1983). Barrel Of A Pen: Resistance to Oppression in Neo-Colonial Kenya. London : New Beacon Books.

Okome, O. (dir.) (2000). Before I am hanged: Ken Saro Wiwa, Literature, Politics and Dissent. Trenton : Africa World Press.

Orwell, G. (1946). The Prevention of Literature. The Orwell Foundation. https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/the-prevention-of-literature/.

Ramish, S. (2023). Nulle prison n’enfermera ton poème. Clamart : Oxybia.

Rancière, J. (2007). Politique de la littérature. Paris : Galilée.

Rushdie, S. (2024). Knife: Meditations after an Attempted Murder. New York : Random House.

Saro Wiwa, K. (1995). A Month and a Day, and Letters. Banbury : Ayebia.

Sidiqqi, T. (2023). Dissident Club : Chronique d’un journaliste pakistanais exilé en France. Paris : Glenat.

Soyinka, W. (1995). « Flight from Auckland – nov. 1995 », avant-propos. In K. Saro Wiwa, A Month and a Day, and Letters (p. vii-xiv). Banbury : Ayebia.

Spire, A. (dir.) (2023). Pour la liberté d’expression : Les 100 ans du Pen Club Français. Bordeaux : Le bord de l’eau.

Toner, C., & Martens, J. (dir.). PEN International : Une histoire illustrée. Paris : Actes Sud.

Weiwei, A. (2026). On Censorship. New York : New York Review Press.

Yiwu, L. (2008). Poèmes de prison : Le grand massacre. Paris : L’Harmattan.