L’hypothèse que ce numéro voudrait poser est la suivante : la percée culturelle et médiatique de l’IA est à prendre comme un révélateur. Davantage qu’elle ne menace directement la culture en tant que telle (pour le moment), l’IA générative met surtout à nu les fragilités d’un système de production culturelle et médiatique déjà largement soumis aux logiques de l’industrie culturelle de standardisation et d’automatisation en vue du retour sur investissement. Comme l’illustrent les articles de ce numéro, elle expose les imaginaires socio-discursifs à travers lesquels une société en guerre peut interpréter ses images. Elle fait apparaître, par contraste, ce que le travail journalistique ou l’écriture romanesque ou dramatique peuvent accomplir et ce qu’elle-même ne peut pas. Elle mesure au sort fait aux traducteurs le peu de prix que la so-called « économie de la connaissance » attache en réalité à ses artisans de la langue. Elle donne à voir, du plateau de théâtre à l’atelier d’écriture, la place que nous accordons ou refusons à l’humain dans le geste créateur. En ce sens, l’IA est un miroir : elle nous apprend avant tout quelque chose sur nous-mêmes. La question qui traverse le dossier est alors la suivante : qu’est-ce que sa percée culturelle et médiatique, à partir de son moment génératif, donne à voir de notre rapport contemporain à la culture, à la création et aux médias ?

Sommaire

Introduction

Marie Chagnoux et Christophe Magis Le déploiement de l’intelligence artificielle générative comme révélateur [Texte intégral] The deployment of generative artificial intelligence as a revealer [Texte intégral | traduction | ] O desenvolvimento da inteligência artificial como dispositivo revelador [Texte intégral | traduction | ]

Dossier thématique

Léa Dedola Culture rentable ? La confusion entre machine et marché [Texte intégral] Comment l’IA générative alimente une logique de rentabilité pour celles et ceux qui ne savent pas créerProfitable culture? The confusion between machine and market [Texte intégral | traduction | en] How generative AI fuels profitability for uncreative people

Valentyna Dymytrova Entre rhétorique de l’expérimentation et dénonciation de la désinformation [Texte intégral] Une analyse des discours d’escorte des images générées par l’IA lors de l’invasion russe de l’UkraineBetween a rhetoric of experimentation and a denunciation of disinformation [Texte intégral | traduction | en] An analysis of escort discourses in AI-generated images during the Russian invasion of Ukraine

Manal El Akhdari La production journalistique à l’ère de l’IA générative [Texte intégral] Étude comparative entre le quotidien Le Monde et ChatGPT-5.2Journalistic production in the era of generative AI [Texte intégral | traduction | en] Comparative study between Le Monde and ChatGPT-5.2

Jean-François Grassin, Elsa Caron, Christine Develotte et Justine Lascar Étudier les imaginaires de l’intelligence artificielle au théâtre : le spectacle Artefact[Texte intégral] Exploring the imaginaries of artificial intelligence in theater: Artefact [Texte intégral | traduction | en]

Claire Larsonneur Is human translation now obsolete with artificial intelligence? [Texte intégral] The case in FranceLa traduction humaine est-elle devenue obsolète à l’ère de l’intelligence artificielle ?[Texte intégral | traduction | fr] Le cas de la France

Elie Marchand Auto-ethnographie d’un processus d’écriture dramatique à l’ère de l’IA générative[Texte intégral] Autoethnography of a dramatic writing process in the age of generative AI [Texte intégral | traduction | en]

Deborah Winterstein-Graciani « Prompt ton love story » : romance algorithmique, affect simulé et dérive émotionnelle dans la culture boys’ love à l’ère de l’intelligence artificielle [Texte intégral] “Prompt your love story:” Algorithmic romance, simulated affect, and emotional drift in boys’ love culture in the age of AI [Texte intégral | traduction | en]

Antoniy Valchev Canards en plastique et neurones artificiels : pour une symétrie post-humaine [Texte intégral] Rubber ducks and artificial neurons: towards a post-human symmetry [Texte intégral | traduction | en]

Ours / Contributors

Iels ont contribué au numéro [Texte intégral].

