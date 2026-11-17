Le deuil d’une mère, Boccace pendant la peste noire, les visions de fin du monde d’un paysan suisse en 1948, Van Gogh, l’historien de l’art August L. Mayer sous le nazisme, Stefan Zweig, le chef d’orchestre Furtwängler, un guide des abattoirs de Chicago ou encore Énée… les personnages qui évoluent dans les tableaux composant Les Fins dernières font tous à leur manière l’expérience de l’apocalypse. Pourtant, celle-ci n’advient jamais entièrement. Des traces subsistent, des trous qui racontent une autre Histoire, une Histoire en négatif.

Ces récits disent à la fois la fin des mondes, les oublis politiques, l’effacement des cadavres, l’entrelacement des tragédies personnelles et collectives. Bruno Remaury déploie dans ce volume, qui vient clore la fresque sur la modernité entamée en 2019 avec Le Monde horizontal (Mention spéciale du Prix Wepler Fondation La Poste), une vaste réflexion sur les corps de la mort et le devenir des sociétés humaines.

Bruno Remaury

Bruno Remaury est né en 1961. Après des études en art et un doctorat en anthropologie sociale, il a longtemps travaillé dans l’enseignement professionnel où il a également dirigé une collection de livres. Il a publié, aux éditions Corti, Le Monde horizontal (Prix spécial du jury Wepler 2019), Rien pour demain , L’Ordre des choses , Le Pays des jouets et Sur toute la surface de la Terre.