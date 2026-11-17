Appel à communications pour le 140e anniversaire de la Société Néophilologique de Helsinki en 2027

Fondée en 1887, la Société Néophilologique de Helsinki fêtera son 140e anniversaire en 2027.

À cette occasion, du 13 au 14 mai 2027, elle organisera à Turku un colloque international couvrant l’ensemble des thèmes abordés par l’association. L’objectif du colloque est de réunir des chercheurs dans les domaines de l’étude des langues romanes, de l’allemand et de l’anglais autour du thème principal La philologie aujourd’hui : enjeux et perspectives afin de discuter à la fois de la recherche philologique actuelle et des possibilités de développement. L’accent sera mis non seulement sur les tendances actuelles en linguistique, mais aussi sur les échanges interdisciplinaires avec les sciences voisines.

Outre la diversité technique croissante, les méthodes de collecte de données ont également évolué au fil du temps. Le domaine de la recherche linguistique s’est diversifié, tant par l’apparition de nouvelles sous-disciplines que par la multiplication des liens interdisciplinaires.

Cela ouvre des perspectives de recherche de plus en plus fructueuses. En outre, les conditions d’impact de la recherche philologique changent constamment en raison des évolutions sociales et technologiques en cours, offrant à la linguistique de nouvelles opportunités de se faire connaître.

Les contributions de toutes les sous-disciplines linguistiques ainsi que les approches interdisciplinaires de la philologie sont les bienvenues. Cela reflète également l’éventail des thèmes abordés dans la revue de la Société Néophilologique, Neuphilologische Mitteilungen, mais ne se limite pas à ceux-ci.

Plus précisément, mais sans s’y limiter, les contributions sont les bienvenues dans les domaines suivants :

- Étude linguistique des types de textes contemporains

- Défis multimodaux dans un monde médiatique en mutation

- Linguistique diachronique

- Communication dans les nouveaux médias

- Développement linguistique dans les grands modèles linguistiques

- Questions centrées sur l’utilisateur dans l’application de l’intelligence artificielle

- Discours dans les médias

- Discours scientifique

- Sociolinguistique

- Ethnolinguistique

- Questions traductologiques

- Plurilinguisme

Les conférences plénières seront assurées par les chercheurs suivants :Dominique Lagorgette (Université Savoie Mont Blanc) : « Des mots aux lois ou comment la philologie peut être une auxiliaire du droit »

Thomas Niehr (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) : « Angewandte

Linguistik und ihre Rolle für die Demokratie »

Matti Peikola (Université de Turku) : « The craft of philology: Middle English studies in

Neuphilologische Mitteilungen, 1899-2026 »



Nous vous invitons à proposer des communications sur les thèmes du colloque (20 minutes +

10 minutes de discussion).



Date limite de soumission des propositions : le 30 novembre 2026



Notification d’acceptation : avant le 15 janvier 2027



La longueur maximale de la proposition est de 300 mots, hors titre de la communication et références. Le résumé doit comporter les parties suivantes : objectifs, question(s) de recherche et matériel et méthodes. Les résumés doivent être rédigés dans une des langues du colloque :

en anglais, en allemand ou dans une langue romane.



Veuillez envoyer votre résumé en pièce jointe à ufy@ufy.fi avant la date limite.



Les informations relatives à l’inscription, au voyage et à l’hébergement seront publiées sur le site web du colloque :

https://www.ufy.fi/fr/colloque-2027

https://en.visitturku.fi/about-turku



Lieu de la conférence : Université d’Åbo Akademi, bâtiment Arken, Tehtaankatu 2, Turku

Frais d’inscription : 60 € (tarif normal), 40 € (doctorants, étudiants de premier cycle)

Vous êtes chaleureusement les bienvenus à Turku !

Les organisateurs

Meri Larjavaara

Minna Nevala

Christopher Schmidt

Carla Suhr

Marie Carmain

David Chataignier

Lidia Chuquizuta Silvera

Mia Panisse

Janne Skaffari