À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Georges Perec conçoit un étrange projet : il a sélectionné douze lieux parisiens qui ont, pour lui, une signification particulière et il doit les décrire tous les ans, une fois de mémoire, une fois en se rendant sur place. Les textes ainsi rédigés sont placés sous scellés et l’auteur devait découvrir, au bout de douze ans, comment son écriture, sa mémoire et sa perception avaient évolué. Ces Lieux, laissés inachevés, ont été publiés en 2022 et produisent une impression fascinante, qui tient à la fois de l’introspection autobiographique et de l’enquête sociologique. C’est le mystère entêtant de cette œuvre que le présent commentaire cherche à mieux appréhender comme pour nous faire entrer dans la conscience de Perec… et la nôtre.

Ancien élève de l’École normale supérieure, Frédéric Nau enseigne les littératures française et latine en première supérieure au lycée Louis Le Grand. Il a récemment écrit sur Balzac et Andersen.