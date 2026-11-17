Lire face à la douleur ? La littérature, expression et expérience de l’innommable

Appel à contributions pour un volume collectif

À paraître dans la collection « Récits et Soins » aux éditions Le Bord de l’Eau

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Le 20 mars 2026 s'est tenue à Bordeaux une journée d'étude consacrée à la place de la lecture littéraire dans la compréhension de la douleur et de la souffrance en contexte de soin (https://www.mshbx.fr/que-peut-la-lecture-litteraire-face-aux-experiences-complexes-de-la-douleur-et-de-la-souffrance-dans-le-soin/). Chercheur·e·s, soignant·e·s et artistes y ont pris part, croisant leurs pratiques et leurs perspectives autour d'une même question : que peut la lecture littéraire face à des expériences dont le langage biomédical ne peut rendre compte ? Prolongeant les échanges de cette journée, nous lançons un appel à contributions pour une publication collective. Les participant·e·s à la journée du 20 mars ainsi que l’ensemble des chercheur·e·s et praticien·ne·s intéressé·e·s par cette réflexion sont invité·e·s à soumettre une proposition de contribution s’inscrivant dans l’un des trois axes présentés ci-dessous.

Arrière-plan : de la médecine narrative à la « lecture vulnérable »

Née aux États-Unis au début des années 2000 sous l'impulsion de Rita Charon, la médecine narrative part d'un constat : la douleur et la maladie ne sont pas seulement des dysfonctionnements biologiques ; elles sont des expériences vécues qui méritent d’être racontées et interprétées. Apprendre à écouter les récits de patient·e·s à partir de la lecture littéraire, forme les soignant·e·s à être davantage capables d'entendre ce que les outils cliniques ne permettent pas de saisir : la singularité du sujet souffrant, la dimension existentielle de la douleur, les silences ou les métaphores par lesquels elle cherche à se dire (Charon, 2006). Ce cadre est celui dans lequel s'inscrit cet appel : la lecture littéraire comme ressource pour une attention clinique renouvelée, non comme technique thérapeutique, mais comme exercice de la sensibilité et de la réflexion. Arthur W. Frank, autre figure fondatrice de ce courant, a récemment proposé la notion de « lecteur vulnérable » (vulnerable reader) : celui qui s'expose à être affecté et transformé par ce qu'il lit, sans chercher à en retirer une utilité immédiate. Cette posture de lecture — disponible, non directive, ouverte à l'inattendu — est précisément celle que cet appel cherche à promouvoir et à théoriser (Frank, 2025).

Pourquoi lire ?

La douleur et la souffrance excèdent souvent les ressources du langage ordinaire. Pour éclairer cette expérience complexe, Paul Ricœur propose de distinguer la douleur, qui est perçue comme affectant d'abord le corps, de la souffrance, qui engage la personne dans sa totalité (Ricœur, 1992). Cette distinction est avant tout analytique : la douleur elle-même n'est jamais sans retentissement sur l'existence du sujet et sur ses rapports à autrui. Elaine Scarry a montré que la douleur défait le langage, qu'elle isole celui qui souffre dans une intériorité inaccessible à l'autre (Scarry, 1985). Face à cette incommunicabilité, les échelles d'évaluation et les protocoles ne suffisent pas à appréhender ce qu’est la souffrance pour un sujet, sa façon de la vivre, d’en être traversé. La lecture littéraire ne donne pas un accès explicite et univoque à ce monde. Elle offre toutefois un déplacement et un enrichissement des perceptions qui permettent d’élargir l’appréhension du monde, voire d’approcher le non-figurable : elle emmène ailleurs — dans d'autres temps, d'autres cultures, d'autres configurations des modes d’existence — pour revenir à soi avec un regard renouvelé. Ce mouvement, que cet appel nomme décentrement, est au cœur du projet : il ne s’agit pas de promouvoir un éloignement du soin, mais une façon de le voir et de le vivre autrement.

Ce que peut la littérature

Penser à partir d'autres repères. La littérature est un réservoir de représentations culturelles, temporelles, civilisationnelles. Lire un texte qui n'a aucun lien direct avec le monde hospitalier — un récit de guerre, une lamentation, un exil — oblige à un travail d'interprétation et de mise en rapport. C'est précisément ce détour qui est formateur : il permet de percevoir, puis d'interroger, les expressions littérales ou figurées, directes ou symboliques par lesquelles notre propre culture évoque la souffrance. Les métaphores du « combat » contre la maladie, du corps « envahi » ou « défaillant », ne sont pas des évidences : ce sont des constructions héritées. La littérature, lorsqu'elle vient d'ailleurs, donne les moyens de les voir comme telles, et d'en imaginer d'autres (Bleakley, 2017).

Penser d'une autre façon. La littérature ne formule pas ses enseignements sous forme de propositions : elle n’est pas prescriptive. Elle les fait traverser l'affect, l'imagination, le corps. Ce mode de connaissance sensible et incarné permet d'accéder à la dimension phénoménologique de la souffrance que les outils cliniques ne saisissent pas. Différents travaux sur la lecture littéraire suggèrent qu’elle peut mobiliser et développer des compétences spécifiques : une attention fine aux métaphores comme aux silences, une capacité de mise en miroir de l'expérience d'autrui, ainsi qu’une forme d’« imagination morale » permettant d’appréhender la singularité et la complexité des situations humaines (Miall, 2009 ; Koopman, 2015 ; Nussbaum 1990).

Penser dans une autre visée. La lecture littéraire ne produit pas de résultats mesurables ni d'effets immédiats. On ne lit pas un texte pour y trouver un mode d'emploi de la souffrance ni pour en extraire des recommandations cliniques. On lit pour penser — autrement, plus lentement, dans une disponibilité à ce qui résiste à la conceptualisation pour être mieux compris. Dans une culture médicale saturée d'indicateurs et de protocoles, cet espace soustrait à la logique de l'efficacité est en lui-même une ressource.

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Quels textes ?

Cet appel ne privilégie aucun corpus exclusif. Les contributions peuvent porter sur des œuvres de toutes époques et traditions — contemporaines, modernes, ou issues d'autres civilisations. Ce qui importe, c'est le rapport que ces textes entretiennent avec la question posée : comment parlent-ils de la douleur, de la souffrance, du corps blessé, du deuil, de la limite ? Et surtout : quel décentrement rendent-ils possible ? Que peuvent-ils apporter au regard clinique, au geste du soin, à la posture, et à l’êthos du soignant ? Comment lire de façon littéraire peut constituer un pont vers la clinique malgré l’éloignement historique, géographique et culturel ?

Les textes du patrimoine littéraire ancien méritent cependant une attention particulière, non pour leur ancienneté en elle-même, mais pour ce qu'ils rendent possible. Ils sont assez étrangers à notre monde pour dépayser, et assez fondateurs pour résonner. Ils ne partagent ni nos catégories médicales, ni nos institutions, ni nos protocoles — et cette distance est productrice. L'Iliade, par exemple, est un répertoire immense de représentations de la douleur physique et morale — blessures de combat, deuil, rage, lamentation — sans appartenir à aucune institution soignante. De tels textes donnent ainsi à voir et à penser la souffrance à travers des images qui nous sont à la fois étrangères et familières — non pour fournir des modèles à reconduire, mais pour laisser surgir d’autres manières de la percevoir et de la représenter.

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Axes de contribution

AXE 1 — Pourquoi lire ? Quels fondements épistémologiques, éthiques et anthropologiques pour la lecture littéraire dans les espaces de soin et de formation ? En quoi la lecture se distingue-t-elle d'une démarche bibliothérapeutique ou d'une technique d'empathie ?

AXE 2 — Quoi lire ? Quels textes mobiliser, et selon quels critères ? Comment constituer un corpus cohérent avec une visée de décentrement ? Quelle place pour les textes du patrimoine ? Comment intégrer des œuvres éloignées du contexte médical en tant que tel ? Quelles conditions font qu'un texte « fait travailler » sans pour autant être considéré, illusoirement, comme le substitut à un remède ?

AXE 3 — Comment lire ? Quelles pratiques, quels dispositifs, quelles médiations ? Comment organiser des ateliers de lecture dans des contextes de formation médicale ou de soin ? Comment faire des ateliers de médecine narrative un espace mieux reconnu au sein de la formation médicale et des pratiques de soin ? Quelles compétences cette lecture développe-t-elle, et comment les observer sans les réduire à des indicateurs ?

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Récits de pratique réflexifs

À côté des articles de recherche, ce volume accueillera des récits de pratique réflexifs. Ces contributions s'adressent aux soignant·e·s, et artistes ayant conduit ou participé à des expériences de lecture en contexte de soin, de formation ou de création, et souhaitant en rendre compte avec un regard analytique. Un récit de pratique réflexif ne se réduit pas à un témoignage : il raconte une expérience — un atelier, une rencontre avec un texte, un dispositif de lecture — et en dégage des questions, l’évaluation critique de ses effets, de ses limites. Il associe le concret de la pratique à une mise en perspective critique, sans prétendre à la démonstration propre à l'article scientifique.

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Modalités de soumission

· Date : 31 mai 2027

· Format : Titre et résumé de 300 mots, en lien avec l’un des trois axes de l’appel à contributions (certaines contributions présentées lors de la journée du 20 mars pourront nécessiter d’être retravaillées afin de mieux s’inscrire dans la problématique du volume), à envoyer conjointement aux cinq adresses suivantes :

helene.basso@univ-avignon.fr

jeremydouliez@hotmail.com

isabelle.galichon2@gmail.com

vasiliki.kondylaki@unil.ch

sinaceur.meriem@gmail.com

· L’appel est ouvert aux chercheurs et chercheuses en littérature, en sciences humaines et sociales et en humanités médicales, ainsi qu’aux professionnels de santé et aux artistes. Les propositions interdisciplinaires sont particulièrement bienvenues.

Coordination scientifique

· Hélène Basso, MCF en langue et littérature françaises médiévales, spécialiste de la poésie des XIVe et XVe siècles, Université d’Avignon. Titulaire du Diplôme de Médecine Narrative de l’Université de Bordeaux en 2024.

· Jérémy Douliez, psychiatre et sexologue, praticien hospitalier au CHU de Lille (pôle de psychiatrie, de médecine légale et de médecine en milieu pénitentiaire). Titulaire du Diplôme de Médecine Narrative de l’Université de Bordeaux en 2024.

· Isabelle Galichon, PhD Littérature — spécialiste du récit de soi et de la médecine narrative, Co-titulaire de la Chaire Médecine narrative – Hospitalité en santé (CHU Bordeaux, Université de Bordeaux).

· Vasiliki Kondylaki, Dre ès Lettres (UNIL), spécialiste de la langue et littérature grecques anciennes, chercheuse postdoctorale, Chaire Médecine narrative – Hospitalité en santé (CHU Bordeaux, Université de Bordeaux), Plurielles, Université Bordeaux Montaigne.

· Mériem Sinaceur, médecin anesthésiste-réanimatrice et médecin algologue, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, au sein de l’Unité Soutien Douleur. Titulaire du Diplôme de Médecine Narrative de l’Université de Bordeaux en 2022 et co-présidente de l’AFMN, Association Francophone de Médecine Narrative, association loi 1901.

Références bibliographiques

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Bleakley, A. (2024). Medical Humanities : Ethics, Aesthetics, Politics. London : Routledge.

Bleakley, A. (2017). Thinking with Metaphors in Medicine : The State of the Art. London : Routledge.

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Charon, R. (2006). Narrative Medicine : Honoring the Stories of Illness. New York : Oxford University Press.

Danou, G. (1994). Le corps souffrant : littérature et médecine. Paris : Éditions Champ Vallon.

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Frank, A. W. (1995). The Wounded Storyteller : Body, Illness, and Ethics. Chicago : University of Chicago Press.

Frank, A. W. (2022). King Lear: Shakespeare's Dark Consolations. Oxford : Oxford University Press.

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Hovey, R., Khayat, V. C. & Feig, E. (2018). “Listening to and Letting Pain Speak: Poetic Reflections”, British Journal of Pain, vol. 12, n° 2, 95–103.

Koopman, E. M. (2015). “How Texts about Suffering Trigger Reflection : Genre, Personal Factors, and Affective Responses”, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, vol. 9, n° 4, 430–441.

Le Breton, D. (1995). Anthropologie de la douleur. Paris : Métailié.

Miall, D. S. (2009). “Neuroaesthetics of Literary Reading”, in Skov, M. & Vartanian, O. (eds), Neuroaesthetics. New York : Baywood, 233–247.

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