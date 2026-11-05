En décembre 2010, l’acte désespéré du jeune Mohamed Bouazizi s’immolant par le feu donne le signal d’un mouvement de protestation en Tunisie qui gagne rapidement d’autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient. On parle de révolution de jasmin, de printemps arabes… 15 ans après, que reste-t-il de cet élan insurrectionnel et de cet espoir de démocratie ? La littérature, notamment le roman, garde la mémoire de ces soulèvements trop vite oubliés au sein d’une actualité dans laquelle un événement chasse l’autre. Par le biais de la fiction, romans et récits des « printemps arabes » viennent nous rappeler l’intensité, la complexité, la violence également, de cette part de notre histoire contemporaine. Contre l’indifférence et l’oubli, les récits abordés ici rendent hommage au courage et à l’engagement de toutes celles et ceux qui ont lutté et luttent encore pour leur dignité et leur liberté. Le travail des écrivains vient soutenir et poursuivre le soulèvement contre la dictature et l’injustice.

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Sommaire :

S’insurger, pourquoi ?

Un point de départ symbolique

Tableau collectif d’une société

Portrait de dirigeants

Écrire la révolution : motifs structurants

Peindre le moment révolutionnaire : les foules dans la rue

S’inscrire dans l’histoire : les références aux autres révolutions

Révolutions 2.0 ? Insurrection et information

Fragilités de l’insurrection, la menace islamiste

Présence islamiste dans l’insurrection

Violences islamistes

Les femmes et l’insurrection

Combattantes

Violences contre les femmes

L’insurrection et après ?