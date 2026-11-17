La Page arrachée est une enquête documentaire publiée en feuilleton hebdomadaire [en ligne, français et anglais], qui suit Louis-Ferdinand Céline entre Paris, Londres et les États-Unis de la parution du Voyage au bout de la nuit (1932) à celle de Mort à crédit (1936). Entre récit et essai, l'histoire procède par stricte chronologie, sans thèse affichée, et confronte la biographie établie à des sources pour la plupart inédites.

Le feuilleton s’appuie notamment sur :

les archives de l’éditeur londonien Chatto & Windus : correspondance entre l’agence littéraire de Paul Winkler, Frank Dobo et l’éditeur, projet de contrat, notes de négociation ;

le journal inédit de John H. P. Marks, premier traducteur anglais du Voyage (Journey to the End of the Night, 1934), reproduit avec l’autorisation de ses ayants droit ;

la Francis F. Dobo Collection : témoignages et photographies inédits de l’agent qui plaça le Voyage à l’étranger, et entretiens inédits recueillis par Brassaï ;

le fonds Céline de l’IMEC, ainsi que la presse de l’époque (Gallica, RetroNews, British Newspaper Archive).

Les documents inédits sont reproduits avec l’autorisation de leurs ayants droit. Chaque épisode comporte un appareil de notes complet, en accès libre, et une page « Sources » détaille les fonds consultés et les conventions de citation.

Sommaire (épisodes parus)

« Dead Man’s Chest » : mai 2021. L'énorme manuscrit de « Londres » est retrouvé parmi les manuscrits et papiers de la rue Girardon. Quand Céline l’a-t-il rédigé, et pourquoi l’a-t-il d’abord abandonné ? L’épisode interroge un silence : ni les biographes ni les inventaires de Céline lui-même ne nomment « Londres » parmi les manuscrits disparus.

« Resurrection Man » : automne 1929. la journaliste A.-P. Barancy conduit le docteur Destouches sur La Malamoa, la péniche du jeune peintre Henri Mahé. De cette amitié naît un « projet » de roman nourri du désir de retrouver sa jeunesse londonienne de 1915-1916. L’épisode suit la carrière de Mahé jusqu’au décor du « Rex », le cinéma de Jacques Haïk inauguré le 8 décembre 1932 lors de la première des Trois Mousquetaires avec Aimé Simon-Girard et Edith Méra.

« No Man's Land » : janvier-février 1935. Trois ans après l'achèvement du Voyage, Céline renonce au projet de triptyque « Enfance-Guerre-Londres » pour ne se consacrer qu'à l’enfance. Au dos du premier feuillet du séquence 4 du manuscrit retrouvé de Mort à crédit, une note datée du 23 février 1935 annonce la mort de sa concierge, 98 rue Lepic, dont les Archives de Paris garde la trace. Elle figure au début du prologue du roman publié le 12 mai 1936.

« Le docteur X… » : novembre 1932. Qui est Louis-Ferdinand Céline ? Frank Dobo, de l’agence Winkler, découvre le Voyage chez Denoël et Steele, en fait lire les épreuves à Henry Miller et obtient les droits étrangers.

« …alias M. Céline » : novembre 1932 – janvier 1933. Le Voyage à Londres : l’offre de Chatto & Windus, la question de la censure anglaise, le premier contrat et les exigences de Céline quant au choix de son traducteur.

« Stage-door Johnny » : janvier-février 1933. Du Windmill Theatre à Soho aux bureaux de Chatto & Windus, le jeune John Marks prépare les premiers échantillons de traduction du Voyage, jusqu’à la réponse de Céline du 24 février 1933.

Parution hebdomadaire en cours depuis le 13 octobre 2026 sur le site sergentmatthew.co.uk.

Prix : accès libre ; épisodes complets sur abonnement mensuel (4 €) ou intégral (30 €).

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Matthew GIBSON est chercheur indépendant britannique (ORCID 0000-0002-6896-4098). Il travaille sur Céline et Londres, ainsi que sur les rapports de Céline au cinéma. Il est l’auteur de « Au-delà de la Pléiade : Céline, Londres et le trafic de cadavres » (communication au colloque « Les manuscrits retrouvés », Nantes, 2024 ; HAL, hprints-04918761), a contribué au Bulletin célinien et figure dans les remerciements de la traduction anglaise de Londres par Charlotte Mandell (New Directions, 2026).

La traduction en français est assurée par Geneviève Chevallier (Université Côte d’Azur), traductrice et spécialiste de Beckett.